東京奧運︱邊備戰邊寫論文　31歲教授蘇炳添破紀錄寫下中國速度

8月1日晚間8時50分，東京奧運會男子100米決賽中，蘇炳添以9秒98獲得第六名的成績。此前，他在半決賽中跑出9秒83的成績，打破亞洲記錄。也是歷史上首位晉身奧運100米決賽的中國運動員。網友評論，「他站在決賽起跑線的那一刻其實已經贏了。」《人民日報》也在微博寫下：「不是奪得獎牌才值得慶賀，蘇炳添一次次逆天改命，跑贏了時間。致敬中國速度。致敬所每位創造歷史的英雄。」

31歲中國跑手蘇炳添在8月1日東京奧男子100米跑準決賽，以9.83秒晉級決賽，打破亞洲紀錄也創造中國歷史紀錄。（路透社）

其實，除了運動員的身分，蘇炳添還是一位教授，2017年被聘為暨南大學體育學院副教授，曾在該校邵逸夫體育館教授百名學生短跑技巧。從去年11月到今年7月，蘇炳添、謝震業等20多名國家田徑短、跨項目運動員選擇到深圳大運中心備戰東京奧運會，在訓練期間，蘇炳添還在寫自己的博士論文。刻苦和奮發向上的形象激勵了許多人，紛紛讚其是「蘇神」。

曾動念退役 31歲寫下奇蹟

在廣東中山出生及長大的蘇炳添，大學時選擇就讀暨南大學國際經濟與貿易系，後也在該校擔任體育學院副教授，暨南大學也在微博祝賀蘇炳添得獎，並盛讚他是「跑得最快的教授」「暨南大學的驕傲」也有人打趣地說，「看來學校男子百米紀錄是無法打破了。」

有穩定的生活、教授的身分，31歲的蘇炳添也曾經動念退役。微博上現在廣傳他在2017年接受採訪的影片。當時的蘇炳添已經超過27歲了，他表示自己當時覺得自己成績沒辦法繼續進步了，蘇炳添的計畫是打算在全運會爭一枚金牌，然後與女友完婚，接著去大學教書。

但是在2017年全運會，他並沒有如願拿到金牌，而是輸給師弟謝震業。而蘇炳添心中的短跑之火也再度被點燃。蘇炳添在2017年選擇留下來繼續奮鬥，蘇炳添表示，「我想我真的還可以跑，選擇留下來，繼續突破。」網友們也表示期待繼續在跑道上看到他。

蘇炳添在27歲時曾考慮退役。（視覺中國）

科技助「飛」 在深圳受訓

此次，蘇炳添在半決賽和決賽都成功闖進10秒，媒體也盛讚，他是「亞洲人的信仰」鼓舞許多有短跑夢的亞洲運動員。今年奧運，科技在體育賽事訓練的幫助獲得許多關注，中國國家田徑隊近年也力拼升級訓練設備與系統。希望透過科技，如精密的感測器即時監測和分析運動員訓練的強度。

其中，曾是美國短跑選手、現為生物力學家的拉爾夫·弗農·曼（Ralph Mann）到中國推薦運動設備，根據運動員的身高、體型和姿態，分析出跑動速度最快的適合不同選手的方式，有效讓蘇炳添調整後不斷突破。

但個人的努力才是關鍵。蘇炳添在去年11月就先到了國家田徑隊深圳龍崗訓練基地，當時該地都還沒有揭牌，蘇炳添一邊展開封閉式的集訓一邊寫博士論文，許多網友表示，「太勵志了吧!我怎麼一項都做不好呢?」「這個博士生導師應該追不上吧!」佩服他的自律和努力。

深圳的訓練也幫助他在奧運的表現。他曾表示。東京奧運會比賽現場的濕度與深圳很像，讓他能夠更好地適應當地環境，以更好的狀態出戰。