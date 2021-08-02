教育雙減｜470呎單位以1420萬成交　深圳擬出辣招解學區房亂象

為了子女能入讀一間更好的學校，不少家長都會各出其謀，當中以買學區房（即在校網／校區內置業）為其中一個捷徑。然而，學區房價格一直高企，是樓市的「一大頑症」，深圳更曾有學區房價格飆升到每平方米30萬元（人民幣，下同）。

近期，深圳擬出台兩大新政策，希望從根本上剷除學區房派生的種種弊端，以狠招解決學區房的問題。



《條例》明確提出推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，優化教育結構。（中新社）

《觀察者網》報道，7月30日，深圳在市人大常委會網站，就《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》公開徵求意見。

《條例》包括民生建設、社會治理、促進和保障等，在民生建設一章中，提出確保一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減。對於學區房炒作亂象，《條例》明確提出推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，優化教育結構。

業內人士指出，對於學區房而言，《條例》提出了兩大「狠招」，其一是大學區招生。目前深圳的中小學採用的是積分制，雖然是多校劃片，但總體而言，房屋和學位的關係最為緊密；一旦採取大學區制，房屋和學位的對應關係會被打破，對於學位房的炒作而言是釜底抽薪。

上述人士續指，第二是教師交流制度。學區房制度的另一個根基是所謂的名校，若沒有名校，很多瘋狂炒作就沒有基礎。一間名校最根本的因素就是老師，建立教師交流制度，教學水平的均衡化會大大推進，對於追逐名校的資本而言，同樣是釜底抽薪。

事實上，學區房炒作亂象一直存在。今年年初，深圳福田區樓盤「國城花園」一個44平方米（約為473.6呎）的學區房單位，以高達1420萬成交，即每平方米單價為32.27萬。據了解，該屋苑地處深圳有名的學區房片區，且附近有雙名校學區，即使樓齡已超過25年，亦不妨礙單位以天價成交。據地產中介透露，以深圳福田區為例，一流學區房單價約每平方米22萬，二流學區房超每平方米15萬，三流學區房單價約每平方米10萬。

早於去年4月30日，北京西城區教委就發布了《關於西城區2020年義務教育階段入學工作的實施意見》，提出同年7月31日後在西城購房並取得房產證的家庭，不再實行「學區派位入學」，而是實行「多校劃片」，為學區房問題「降溫」。據介紹，多校劃片是指一個小區對應多個學校，將熱點小學、初中分散至每個片區，確保各片區之間大致均衡；學生將通過隨機派位方式分配熱點學校招生名額，派位未能進入熱點學校的學生，應就近安排至其他學校入學。

知名財經評論員劉曉博表示，深圳提出的新舉措，最終可能讓學區房現象消失，堪稱是至今為止全國最強、最完善的針對學區房的調控措施。他認為，若義務教育期間學校的硬件資源是均等，沒有特殊學校、豪華學校，校長、老師是固定交流，再加上大學區制度的實施，生源也相對流動，就可以避免出現名校。當沒有名校，或名校現象不突出，學區房現象也會自然而然消失。