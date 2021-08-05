山東艦機庫內景曝光　央視揭艦載機適配性能、調度效率超越遼寧艦

無論從噸位、起降方式、整體外形等諸多方面，國產航母山東艦都相仿遼寧艦，但當中不少細節都有不同。到底山東艦哪方面超越遼寧艦？

央視《軍事制高點》節目周一（2日）披露，山東艦較遼寧艦艦載機適配性能更好，艦載機調度效率更高。



據介紹，遼寧艦原為計劃服役於蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航母二號艦「里加號」，1988年11月25日下水，1990年7月更名為「瓦良格號」。在遼寧艦的使用過程中，中國設計師發現甲板上翹角度12度更適合殲-15艦載機，因此將山東艦滑越甲板上翹角度設計為12度，使得艦載機適配性能更好。

另外，山東艦較遼寧艦艦載機調度效率更高。山東艦機庫面積比遼寧艦更大，能夠容納更多的艦載機。山東艦機庫面積比遼寧艦更大，能夠容納更多的艦載機。

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央視此前報道稱，山東艦長約315米、寬約75米，為滑躍起飛式的常規動力航母，外形與遼寧艦基本相似，但比遼寧艦更長、更寬。山東艦有十幾層樓高，巨大的甲板相當於3個標準足球場大小。

相關資料顯示，山東艦的排水量與遼寧艦不相上下，船內的大大小小的艙室數以千計，更靈活的甲板空間剛好是山東艦的重要改進之一，其艦載數量較遼寧艦增加50%。

殲-15在山東艦上起降訓練（點擊大圖瀏覽）：

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《中國青年報》報道稱，山東艦是在全面修復遼寧艦的基礎上設計建造，不少網民都將山東艦稱為遼寧艦的「翻版」。其實，山東艦在遼寧艦的基礎上實現了全面技術升級，兩者最大的區別在於功能定位和任務用途迥異。

遼寧艦的功能定位首先是航母科研試驗平台和訓練平台，主要任務是完成航母和艦載戰鬥機的大量科研試驗任務，進行艦載戰鬥機飛行員的批量選拔和培養訓練。山東艦則從一開始就定位為大型載機作戰平台，是中國海軍航母綜合作戰力量建設征程的新起點。

央視介紹山東艦航母（點擊大圖瀏覽）：