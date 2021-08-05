萬噸大驅南昌艦內部首曝光　反導作戰能力為中國撐起「防護傘」

中國海軍055型驅逐艦首艘艦艇南昌艦，去年1月在山東青島正式入列後，備受外界關注。《央視》周日（1日）報道，南昌艦內部畫面首次曝光。



《央視》報道，中國海軍成立72年年間，從無到有、從小到大、由弱到強。自中共十八大以來，國產航母、萬噸大驅、075型兩棲攻擊艦等新型裝備陸續列裝。其中，南昌艦是中國自主研製的055型驅逐艦首艦，2014年12月在江南造船廠開工，2017年6月28日下水，2019年4月23日參加海上閲兵正式公開亮相。2020年1月12日，南昌艦正式入列服役，舷號為101。

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據介紹，南昌艦裝備130毫米艦炮、1130近防炮、紅旗-10防空導彈、32管多功能發射器、新型S波段有源相控陣雷達、雙直升機機庫。該艦可發射反艦、防空、反潛導彈及對陸攻擊遠程巡航導彈，同時新增反導作戰能力。該艦應用現代化的訊息、網絡無線電電子技術，裝備了更先進的對空和對海雷達。

有海軍專家表示，055型驅逐艦不僅可以執行防空、反艦、反潛導彈和對地攻擊任務，還能作為海基反導力量為中國支撐一道「防護傘」，堪稱亞洲第一驅逐艦，將成為未來中國海軍航母的主力「帶刀護衛」。