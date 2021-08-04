湖北疫情｜均為Delta變種病毒與江蘇高度同源　武漢啟動全民檢測

內地的新冠肺炎疫情反彈，與江蘇南京的相關聯個案已擴散至多個省份。

湖北省周三（4日）通報指，經過基因組測序結果顯示，湖北今波疫情與江蘇確診個案高度同源，均為Delta變種病毒。



湖北省召開疫情防控記者會。（北京日報）

湖北省疾控中心表示，通過對紅安、武漢、荊州三地的首宗個案樣本進行新冠病毒全基因組序列測定和變異位點的分析後，發現與江蘇南京及後續個案的病毒高度同源。經過中國疾控中心覆核顯示，三地的首宗個案均與江蘇淮安某旅行團的軌跡高度重合。

據了解，涉事旅行團7月27日下午1時許在荊州火車站候車，並於下午3時許乘坐D3078次列車，從荊州站前往合肥，途經湖北省潛江、漢口、紅安西、麻城北站。而紅安的首宗個案羅某同日下午5時許稱作該班列車，由漢口站前往紅安，座位與該旅行團的2宗確診患者在同一車廂。

而荊州市及武漢市的首宗個案，分別於同日下午3時許進入荊州火車站，與涉事旅行團在在同一候車大廳候車。武漢的首宗個案唐某在抵達武漢後又將病毒傳播給室友與工友，據悉，武漢市2日及3日新增的染疫人員均就職於同一工地。

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湖北省疾控中心稱，湖北本輪疫情傳播鏈清晰，均與淮安某旅行團存在時空聯繫。湖北省衛健委表示，本輪疫情感染者體內病毒載量高，同時經過全基因組測序結果顯示，引起疫情的為Delta變種病毒。

另外，根據疫情形勢和防控需要，整個湖北省已經進入戰時狀態，並全面展開核酸檢測篩查核酸陽性與無症狀感染者，有效阻斷可能的傳染源，消除隱患。截至目前，全省已經累計進行核酸採樣40.3萬人。

湖北省周二（3日）新增9宗本土確診及3宗本土無症狀感染者，均在武漢。而湖北省7月31日出現今波疫情首宗本土確診，截至3日24時，已累計報告26人染疫，其中本土確診15宗、無症狀感染者11宗。而這波疫情亦是武漢自去年6月宣布疫情「清零」後，首度出現本土個案。