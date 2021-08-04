東京奧運｜前名將王楠豪獎國乒7別墅「做業主」　總值或逾3千萬

今屆東京奧運，中國國乒雖在混雙比賽中痛失金牌，但在女單和男單的比賽中皆展現出統治力雙雙奪金，且銀牌也被中國國手收穫，整體表現不俗。

早前香港男子劍擊代表張家朗奪金後，全國政協委員林大輝的「送樓」承諾曾廣為熱議，如今類似戲碼卻在內地上演。為獎勵國乒球員，前乒乓名將王楠及其丈夫、山東威海房地產大亨郭斌日前宣布送出大禮，拿到金、銀牌的選手將獲獎一人一套房子。



如今的男單、女單加上混雙，就已經有6名選手獲得金、銀牌，具備資格獲獎房子，包括馬龍、陳夢、樊振東、孫穎莎、許昕、劉詩雯。而日前的女團比賽中，王曼昱接替出現傷病的劉詩雯參賽，在女團周三（4日）確定闖入決賽下，意味着王楠、郭斌夫婦需要送出7套房子，可謂相當豪氣。

如今的男單、女單加上混雙，就已經有6名選手具備資格獲獎房子。（網易）

雖然夫婦二人並未透露具體送哪個城市的房子，不過據猜測其很有可能是雅居樂威海冠軍體育小鎮的合院。在周一（2日）晚上，郭斌已就王曼昱的突然加入表示「多了個小王，我問王總（王楠）獎勵哪個戶型的房子？王總說：一人一套合院，這娘們，永遠是乒乓娘家人，同意」。

據小鎮官網的介紹，合院是私屬洋房別墅，上下兩層動靜分離，一層外部有車庫和花園，一層內部有超大客廳和餐廳，還設有娛樂活動室、廚房、衛生間；二樓則有臥室、露台、衛生間、衣帽間等。

雖然單價沒有相關數據，但從配置來看，合院的面積至少應在2152平方呎以上，若按照每平方呎2萬元（人民幣．下同）的價格，保守估計每套市值逾400萬元，7套總價值逾3000萬元。

對於出手這般闊綽，網民紛紛熱議，「太豪了吧」、「我也想要房」、「我現在打（球）還來得及不」。另外對於王楠，有人讚道：「賽場上，王楠是大魔王，退役後一直從事推動乒乓球運動以及乒乓文化的推廣。對貧困地區捐贈各種基礎設施，無論疫情期間物資捐贈還是河南暴雨的捐款，都讓我們看到這位大滿貫及其家人的心胸和責任，永遠支持楠姐。」