東京奧運︱蘇炳添王春雨破紀錄都提他　網友：欠劉翔一句道歉

東京奧運賽是中國選手在田徑項目屢創佳績，31歲的蘇炳添跑進決賽拿下第六名，並在準決賽跑出9.83秒的新亞洲紀錄；26歲的王春雨成功在女子800米成為首位殺進決賽的中國運動員，並奪得第五名。王春雨表示，「我特別記得翔哥（劉翔）說的一句話，誰說黃皮膚的人不能進奧運會前八，我覺得我做到了。」蘇炳添得獎時也感謝劉翔的鼓勵，稱他為偶像，是自己的「幸運之神」，封其為「中國田徑的開路人」。「亞洲飛人」劉翔再次成為話題的中心。



劉翔在2012年倫敦奧運因傷退賽被網友抨擊。（Getty Images）

劉翔在2004年的雅典奧運以12.91秒打平世界紀錄的成績贏得110米跨欄金牌。兩年後他在國際田聯大獎賽洛桑站寫下12.88秒的世界紀錄，成為家喻戶曉的運動員，但在2008和2012兩屆奧運因傷勢落敗，成為網友聲討的目標，更被批評「戲精」、「懦夫」，他也在2015年宣布退役，他的職業生涯曾在田徑場上拿下48面金牌。

但批評仍舊未斷，近日網絡上流傳一個內地「考研名師」劉曉豔的網絡影片，她在課堂上批評劉翔。她提到，「在十幾億中國人都在看你的時候，腳腱斷了……我很看不起這種人」她認為，這麼多人看你「即使腳腱斷了，也要爬到終點」，遭到網民批評，現傳出她的微博已經被封號。

而在微博上蘇炳添奪冠後感謝劉翔，也讓「欠劉翔一個道歉」再次引發討論。早在去年11月，劉翔接受採訪時，對於有網民為其說話認為「欠他一個道歉」一事，劉翔曾表示「沒必要。」他提到，「人都會在成長，在年輕的時候，可能說了一些話，我覺得都能理解。」

劉翔認為，「真沒什麼。有可能我年輕的時候我也會那麼說，我會將心比心。但是通過時間，你慢慢的就會發現，運動員挺真的。」平淡地回應這些年來對於其因傷不能出色的「戲精」、「懦夫」的罵聲。這段回應也在近日再次登上熱搜，網民表示，他越這樣說，我越覺得內疚。也有分析認為這也象徵輿論場對於運動員「拚死一定要替國家爭光」的觀念開始轉向，給予選手更多理解和寬容。

中國的蘇炳添跑出9.98秒得第6名，在田徑賽場寫下「中國紀錄」。（路透社）

劉翔退出賽場後，他在田徑場上的傳奇曾打破亞洲人無法在田徑賽事奪獎的迷思，鼓舞了許多的人。而蘇炳添更表示，劉翔不只是他的偶像，也一直鼓勵他。蘇炳添賽後透露：「其實我跟翔哥一直都有聯繫，他也不斷的在鼓勵我，支持我。我第一次突破十秒大關的時候，翔哥也在現場。」

在中國田徑屢破紀錄寫下新頁，有新一任亞洲飛人的現在，劉翔仍舊是許多田徑選手心中不變的偶像和傳奇。