新冠肺炎｜中高風險地區秋季開學須暫緩　全國現時共有「4+140」

國務院聯防聯控機制周四（5日）下午召開新聞發布會，介紹進一步加強疫情防控有關情況。

其中教育部提出，秋季開學要「一省一策，因地制宜，一校一案，因校施策」，中高風險地區學校暫緩開學。



據介紹，全國現時有4處高風險地區及140個中風險地區，其中兩個位於江蘇省，河南省、雲南省各有一個。至於中風險地區，江蘇省佔超過一半，其次是湖南、河南、四川，湖北、雲南、山東、福建、遼寧、上海亦有零星地區被劃為中風險。

教育部體育衛生與藝術教育司副司長、一級巡視員劉培俊表示，部方近期正在會同各省級教育部門按照屬地管理的原則，研究今年秋季開學以及防控工作。具體開學時間的安排、方式的選擇以及疫情防控措施和教育教學的安排，各地要「一省一策，因地制宜，一校一案，因校施策」，確保適應不同的情況，實事求是做好開學的安排。

劉培俊提到，鑑於目前疫情發展的不確定性，如果開學時仍然還有中高風險地區，安排就要按照以前的經驗和管理，即中高風險地區學校暫緩開學，中高風險地區學生暫緩返校，以確保教學的開展是有序健康和安全。

另一方面，與會的文旅部市場管理司副司長余昌國亦表明，目的地是中高風險地區的旅行團必須立即取消或更改行程，已身處當地亦必須暫停活動，配合做好相關疫情的排查工作。文旅部下一步將結合疫情防控中高風險地區管理的措施，對跨省旅游活動進行聯動管理，對出現中高風險地區省區市暫停跨省旅游活動，待省域內中高風險地區降為低風險地區以後，再恢復跨省旅游活動。全國現有20省區市共1152個A級旅游景區，已按照當地黨委、政府的疫情防控要求暫停開放。