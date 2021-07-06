傳廣州碧桂園隱瞞員工於蓄水池溺亡　業主憂飲「屍水」爆發維權

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-07-06 19:21

廣州華南碧桂園小區爆發業主維權事件。網上有傳言指，事緣一名物業管理人員在蓄水池溺亡，小區隨後停水檢修，翌日恢復供水，但僅強調是「水管檢修」，直至數日後才在壓力下承認有人員溺亡，令不少業主擔憂飲用了數日的「屍水」。 《香港01》記者就事件向碧桂園集團（02007.HK）查詢，目前暫未收到回覆。

綜合《騰訊網》及《網易網》報道，7月4日，幾段華南碧桂園業主抗議的影片在內地網絡瘋傳，現場業主高舉「草菅人命」、「公布屍水事件真相」、「掩蓋真相欺上瞞下」等布條抗議。

「屍水事件」引發業主維權抗議。（微博截圖）

網傳消息指，事緣6月28日上午11時左右，華南番禺碧桂園物管員工因工作不慎，溺亡於蓄水池中，下午3時多被物管公司發現。當天下午，在沒有任何預告的情況下，華南碧桂園翠山藍天苑無故停水。面對業主詢問，物管人員僅表示是「設備檢修」。翌日下午，涉事小區恢復供水。

業主們聲稱，7月3日，當地萬博派出所向業主代表證實，6月28日華南碧桂園水塔發生溺亡事件，事件還在調查中。然而，物管面對業主質問時，仍然拒不承認溺亡事件。

翌日，上百名憤怒的業主聚集到小區會所和物業服務中心抗議，主要訴求包括公布「屍水事件」真相、檢驗水質，以及將供水系統移交政府管理。在業主們的抗議下，物管經理白利強露面，鞠躬承認確有員工在水池溺亡，並且向業主道歉，但對細節就不願多談。

7月5日，物管方面宣布只與5名「受到影響的業主代表」召開會議，會上披露了警方確認的溺亡事件細節。

網傳微信截圖指，警方確認2021年6月28日水塔溺亡事件，死者於6月28日上午11時左右還有與同事微信交流，後失聯，至下午1時20分左右，社區譚警官接到物管報警，下午2時左右，物管開始排水查看找人，下午3時左右停水進行消毒，至29日下午3時左右恢復供水。至於是否能發布警情通告，以及發布的時間和方式，由於警方目前還處在辦案的流程中，無法給出具體的答覆，只能請相關當事方保持關注。