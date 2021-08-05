南京疫情擴五省　田北辰：內地重災區返港應接受14天酒店檢疫

特區政府昨日（4日）宣布，由今日起暫停廣東省以外「回港易」計劃，由內地其他地區返港人士必須進行14天家居強制檢疫。實政圓桌立法會議員田北辰今日（5日）在港台節門目指，南京市疫情擴散至全國5個省份，從有關地方回港的港人，應與從海外中高風險地區返港人士一視同仁，接受14天酒店檢疫，至於其他省份回港人士即可採用14天家居強制檢疫做法。



特區政府昨日（4日）宣布，由今日起暫停廣東省以外「回港易」計劃，由內地其他地區返港人士必須進行14天家居強制檢疫。

實政圓桌立法會議員田北辰今日（5日）在港台節門目指，南京市疫情擴散至全國5個省份，從有關地方回港的人士，應與從海外中高風險地區返港人士一視同仁，接受14天酒店檢疫。（資料圖片）

南京疫情擴五省 田北辰：相關地區返港應接受14天酒店檢疫

實政圓桌立法會議員田北辰今日（5日）在港台節門目指，廣東省現時民眾疫苗接種率高，加上爆發疫情的小區亦「封區」處理，惟其餘地區疫情不穩，認同政府「回港易」上的新安排。但他認為，南京市疫情擴散至全國5個省份，從有關地方回港的人士，應與從海外中高風險地區返港人士一視同仁，接受14天酒店檢疫，至於其他省份回港人士即可採用14天家居強制檢疫做法。

政府應考慮內地返港人士與接種疫苗掛勾

另外，特區政府早前放寬檢疫安排，容許從外國中風險地區來港、已接種疫苗及驗抗體的人士檢疫期縮至7天。田北辰直指，現時政府未有將內地返港人士與接種疫苗掛勾，當局應該統一做法。他續指，現時「商務氣泡」下，部分人從內地返港人士可毋須檢疫，「難令人說服，點解做生意唔洗隔離，但普通港人要」，認為政府應該有考慮相關安排，估計「可能呢一、兩日公布」。

兩地疫情難「清零」 市民接種率提高方有望通關

他又指，內地疫情紓緩時，香港就爆發疫情，待香港疫情紓緩時，內地又再出現確診個案，形容兩地疫情「永遠唔會清零」，要「通關」必須視乎疫苗接種率及市民有否足夠抗體。政府亦應盡快決定，是否讓市民接種第三劑新冠疫苗，否則通關無期。

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