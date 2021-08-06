有片｜安徽「踹門查補課」引輿論博弈　官方：房間拒開不得已破門

近日，一則安徽省含山縣執法人員「踹門查補課」的影片在大陸網絡熱傳。含山縣疫情防控應急綜合指揮部回應稱，因涉事場所違反防疫規定，組織多名學生聚集補課，警員和防疫人員到達現場後對學生勸解疏散，其中一個房間敲了10多分鐘拒不開門，不得已破門而入。



當地防控指揮部發布情況說明稱，含山縣環峰鎮周四（5日）上午接到群眾舉報，反映城區一處房屋內，有人違反防疫規定，組織多名學生聚集補課。社區工作人員到現場後責令立即關停，現場負責人賈某某當場承諾關閉。

但當天下午14時40分，環峰鎮再次接到群眾舉報，反映學生還在同一場所集中補課。公安民警和防疫人員趕赴現場後，將30多名學生勸解疏散，其中一個房間敲了10多分鐘拒不開門，不得已破門而入，將在環境密閉中未佩戴口罩的18名學生勸導疏散。

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經調查，該場所無辦學許可證，且嚴重違反含山縣疫情期間暫停校外培訓機構線下培訓的相關規定，已被責令立即關閉並接受處理。情況說明又提到，對執法過程中個別工作人員執法方式簡單、急躁、不規範的問題，下一步將認真對待，嚴肅處理。

這條「踹門查補課」的影片顯示，幾名執法人員用腳粗暴的踹開教室大門後粗聲喝令，其中一名人員上前掐住正在講課的老師脖子，並將其推搡着帶出教室進行責問。其在網上傳出後引發熱議，有網民稱「好怕，有一天老師被這樣對待」，還有網民指出，就算是為了防疫，執法人員踹門、掐老師脖子等行為還是太過，尤其是在一群孩子面前。

據了解，涉事老師是因經濟壓力大而冒險營業。他事後就事件回應表示：「是我不對在先。我有責任，不應該在防疫期間開設補課班，也不該鎖門逃避。」

事件引發輿論博弈（點擊大圖瀏覽）：

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央視網發表評論稱，冒「疫」聚集於理不合；無證辦學於規不適；多次勸解、方才破門，這次執法有據可依。但門既然已經踹開，亮明身份、規範執法即可，在學生面前推推搡搡大可不必。

評論又表示，基層工作難、任務多，執法人員累，有時甚至很委屈，這一點大多數人都理解。但法理之外，還有人心，如果不是教室裏那十幾雙懵懂的眼睛，網友恐怕不會有如此大的意見。有時候，在妻兒面前帶走罪犯，執法人員會在手銬上蓋件衣服；對峙時發生激烈衝突，警察也會盡力安撫在場孩子。一面霹靂手段懲治錯的，一面菩薩心腸保護弱的，才是法治的温度。儘管很難，卻是執法者永恆的功課。