傳黃磊15歲女兒涉性行為遭開除　國際學校闢謠：為擁該模範生驕傲

內地男演員黃磊的女兒黃憶慈（暱稱「黃多多」），近日被網傳遭學校閉路電視拍到在圖書館內與異性發生性行為，結果被校方開除，引發廣泛關注。事件周五（6日）有新進展，涉事學校發布聲明稱消息是謠言，校方沒有開除黃多多；黃磊女兒粉絲團官微亦作出闢謠，提到黃家已報警。



網傳聊天記錄顯示，黃憶慈因不止一次被學校的閉路電視拍到，在圖書館內與異性發生性行為，而遭到北京順義國際學校開除，並且轉學至另一間學校。但另一間學校的家長得知事情始末後極力反對，無奈下黃憶慈又被轉回原學校。

消息傳出後，隨即引起廣泛熱議，但實際上，目前正值內地學生的暑假期間，此外聊天記錄中除了文字內容並無其他證據，因此消息真實性本就有較大的疑問，這導致黃磊與妻子孫莉的微博湧進許多網民，他們紛紛留言指黃多多被人造謠，呼籲趕快報警，「別讓謠言毀了多多」。

+ 3

至周五，北京順義國際學校發布聲明，稱該校學生遭到攻擊後引起校方高度重視，之後鄭重指出學生行為不端遭開除的消息純屬子虛烏有的謠言，完全不實，且強調該生朝氣蓬勃，擁有這樣一位模範生是學校的驕傲。雖然聲明未有指名道姓，但媒體皆認為其就是指向黃多多一事。

黃磊女兒粉絲團官微也闢謠該傳聞，表示黃多多一家已報警，並指由於黃多多是未成年人且不是藝人，多方考量希望能將謠言帶來的傷害降到最低，所以不會以公開的形式發布。官微又呼籲眾人可把造謠的證據私信給管理員，「讓造謠者受到法律制裁」。