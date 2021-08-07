新冠肺炎｜中央美院確診教授被傳背妻偷食　北京警方拘捕造謠女子

8月7日，北京市公安局西城分局官方微博通報稱，針對網傳「中央美院教授攜妻子閨蜜去三亞旅遊確診新冠肺炎」情況，警方依法開展調查，已將涉嫌編造虛假訊息的39歲女子葛某飛抓獲。



北京警方通報中央美院教授出軌一事。（微博@平安北京西城）

北京警方的通報指出，經查，葛某飛將多條無關內容拼湊編造了「據說美院老師和老婆閨蜜去三亞，現在閨蜜老婆也被隔離」的不實訊息，並通過微信群傳播擴散，嚴重擾亂社會秩序。目前，葛某飛被西城公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

此前在8月4日，北京市公布中央美院教授馬浚誠確診新冠肺炎。據報道，馬浚誠是在由三亞至北京的航班上確診。隨後，網絡熱傳馬浚誠出軌妻子閨蜜帶其旅遊。根據網傳聊天截圖稱，返程回北京後被確診的馬浚誠，是和妻子閨蜜前往海南。8月5日，馬浚誠在社交媒體平台發聲，稱已經委託學院針對此事報警。

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馬浚誠表示，自己前往三亞是應海南省交通投資控股有限公司的邀請前往海南考察。而且並非單獨前往，是和另一位男教授同行。他表示目前自己還在發燒，沒精力關注這些網絡謠言，但這些謠言已經嚴重影響到自己和自己的家庭。

8月4日，北京新增3宗京外關聯本地新冠肺炎確診病例，其中一宗就是馬浚誠。他在7月30日乘坐南方航空CZ8804航班由三亞機場至北京大興機場，與前往張家界旅遊的已確診病例乘同一航班。7月31日，他們曾前往朝陽區大屯街道博世祥園小區、東湖街道博泰國際商業廣場和望京街道萬科時代中心某餐館。