網絡欺凌｜四川醫生遭詆毀謾罵後吞藥自殺亡　3被告因侮辱罪獲刑

四川德陽法院周五（6日）宣判「女醫生遭網絡暴力自殺」案件，案中3名被告均以侮辱罪獲刑。法院認為，3人煽動網絡暴力致被害人身亡，情節嚴重，分別判處他們一年半、一年緩刑兩年、半年緩刑一年。



事發當天監控錄像，雙方在游泳館發生衝突。（影片截圖）

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，事發在2018年8月20日，因游泳期間發生「碰撞」，女醫生安寧（化名）和丈夫喬偉（化名）與一名常姓少年發生肢體衝突，喬偉打傷常姓少年右臉，安寧則在更衣室被常姓少年的三名家屬抓傷，頭部、頸部和手臂上都有指甲印，膝蓋上還有一個清晰的牙印。

爆發衝突後，雙方到派出所調解，喬偉自認打孩子有錯在先，遂向常姓少年道歉，同時沒有向對方追究妻子安寧在更衣室受傷一事。常姓少年在警方面前稱接受喬偉道歉，但後來據其母親憶述，常姓少年在回家路上表示，「根本不接受那個叔叔的道歉」。

翌日，常姓少年的父母到安寧和喬偉公司鬧事，並讓領導開除在醫院上班的安寧，安、喬二人的個人資料隨即在網上曝光，並在QQ、微信群組遭網民辱駡和起底。

8月22日，網絡流傳出喬偉打人的影片，以及安寧在更衣室被打和還擊的照片，安寧情緒狀態愈來愈差。安寧曾在夜晚對喬偉哭訴：「不想在這裡待著了，覺得這裡的人都欺負她。」8月25日，安寧向家人謊稱外出散心，在車內服藥自殺，經搶救無效死亡。

在喬偉看來，常姓少年及其家屬把他和妻子的公司、職務，家庭住址及生活照片等曝光於網絡，「配著添油加醋的事件解讀發到網上」，給妻子帶來很大的精神壓力。他後來以「侵犯公民個人信息罪」向警方報案。2019年1月22日，喬偉的代理律師向德陽市檢察院提交文件，追究常姓少年及其家屬等人的刑事責任。

事發三年後，當地法院一審公開審理此案，被告三人均以侮辱罪獲刑。其中，常某1獲有期徒刑一年半；常某2獲刑一年，緩刑兩年；孫某某獲刑半年，緩刑一年。

針對判決結果，法院發布說明稱，侮辱罪的主觀要件為直接故意，並且具有貶損他人人格、損毀他人名譽的主觀目的。本案中，被告人將衝突情況在網絡上發布，並與被害人喬偉為公務員、安寧為醫生的身份結合，進行帶有明顯負面性評論、引導，導致網民對被害人指責、詆毀、謾駡、「人肉」等，且持續發酵，影響被害人的社會評價，侵害了被害人的人格尊嚴和名譽權，充分表明3名被告人侮辱被害人具有直接主觀故意，最終致被害人安寧自殺身亡，情節嚴重，其行為均已構成侮辱罪。

在法院宣判後，喬偉表示，如今他獨自撫養孩子、支撐家庭，這個判決結果讓他得到一些安慰。