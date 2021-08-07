安徽「踹門查補課」事件官方通告疑有不實　涉事老師稱沒承諾停課

安徽省含山縣日前有執法人員「踹門查補課」，並當着孩子的面掐老師脖子，引發輿論甚至官媒《環球時報》批評。含山縣防疫指揮部曾發通告指，社區工作人員事發前曾到學校責令關停補習班，獲當場承諾關閉，不過被掐脖的老師吳鳴（化名）周五（6日）表示，通告部分內容與事實不符。



該則事件發生於周四（5日），含山縣一批學生因在同一場所集中補課，被民警和防疫人員勸解疏散，然而到其中一個房間時，執法人員竟用腳粗暴踹開教室大門粗聲喝令，之後上前掐住老師脖子並將其推搡着帶出教室。紀錄事發經過的影片經網上廣傳後引起網民批評，《環球時報》亦直指公眾強烈不滿是有道理的，如此對待老師不是文明的表現。

當地防控指揮部曾發布情況說明稱，群眾舉報指當日含山縣環峰鎮一處房屋內有人違反防疫規定，組織多名學生聚集補課。社區工作人員到現場後責令立即關停，現場負責人當場承諾關閉。但當天下午，舉報反映學生還在同一場所集中補課。公安民警和防疫人員趕赴現場後，將30多名學生勸解疏散，其中一個房間敲了10多分鐘拒不開門，執法人員不得已破門而入。

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不過吳鳴表示，周四上午他沒有與任何社區工作人員有過見面、溝通，也沒有做過停課的承諾，又指當時防疫人員敲了大約10次門，大概1分鐘左右，並不是通告中所指的10分鐘。通告中所指的學生人數亦受質疑，他表示，被破門的班級共18人，在隔壁班有5名學生及一名助教，學校合計23人，沒有30人那麼多。

近日，因應疫情防控，含山縣所有教培機構、網吧、酒吧等場所暫停營業，而涉事補習班無辦學許可證，且嚴重違反含山縣疫情期間暫停校外培訓機構線下培訓的相關規定，已被責令立即關閉並接受處理。

吳鳴指，他被掐脖拉出教室訓誡的主要原因，是自己在疫情防控期間「頂風作案」。據指，受近兩年疫情影響，補習班虧損嚴重，他目前在外更有負債，且還不了這個月的網貸和信用卡款項。