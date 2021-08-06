評安徽「踹門查補課」非文明表現　《環時》：公眾強烈不滿有理

安徽省含山縣「踹門查補課」一事經網上廣傳後引起網民批評，更惹來官媒注意。《環球時報》周六（6日）發表評論文章，認為公眾強烈不滿是有道理的，直指這樣對待老師不是文明的表現。



含山縣一批學生周四（5日）因在同一場所集中補課，被民警和防疫人員勸解疏散，然而其中一個房間10多分鐘仍拒不開門下，執法人員竟用腳粗暴踹開教室大門粗聲喝令，之後上前掐住老師脖子並將其推搡着帶出教室。紀錄事發經過的影片經網上廣傳後引起網民批評，當地防控指揮部亦發布情況說明稱，對執法過程中個別工作人員執法方式簡單、急躁、不規範的問題，下一步將認真對待，嚴肅處理。

對此，《環球時報》認為，補課老師確實違反防疫規定從事課外教學並將教室反鎖，不回應防疫人員敲門，不過公眾對片中情境強烈不滿，也是基於常識常理常情的天然反應。

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該文表示，無論什麼處理，執法人員當着學生的面，像對待疑犯一樣掐住老師的脖子將其「押出」教室，其不是文明的表現，更是不應有的示範，又認為孩子有可能一生都不會忘記教室門被踹開、老師被掐脖子的那一刻和那一幕，從片中孩子們緊張坐着一聲不出的樣子可見，其顯然也受到驚嚇。

文章強調，當治理對像是一群孩子和一名教師時，處理方式和態度就有了一種特殊含義，而社會應當充分感知並尊重這一含義，而不能蔑視它的存在；又提到涉事執行人員有的不戴口罩，在畫面中同樣非常刺眼，「這增加了這個場景的粗暴感」。同時，對於規範補課市場的問題，文章提到不少普通家庭現時仍有給孩子補課的客觀需求，坊間對這方面存在的困惑和焦慮也藉今次影片釋放，形成熱點，故當局應從中把握民情，做出恰當回應和疏導。

最後，文章稱作為安徽的一個縣，在含山那樣的基層位置推動工作，有時就是不太能做到像大城市裡那樣規範，分寸得當，「這是中國社會的現實一面」；又指輿論場當然應當提出更高的要求，對待全國一個標準，但大家也要有基層難以事事做得準確得當的大的意識，「理想、現實、道義不斷摩擦，我們的希望是，這種摩擦的結果是社會的不斷進步」。