阿里受害女員工8000字長文流出　描述性侵細節：壓在身上親我摸我

阿里巴巴女員工指控在酒店被客戶猥褻及被上司性侵一案持續發酵，警方已介入調查。受害女員工在阿里巴巴內網的8000字長文也被完整流出，引發關注。



據內地新浪網報道，「阿里巴巴女員工被侵害」一事引發關注。在阿里巴巴內網，一則關於該事件的描述「炸開了鍋」。從該文章的描述看，是被侵害女員工本人所撰寫，其用近8000字詳細敍述了事發經過。

阿里巴巴遭遇輿論危機。（VCG）

作者在文中稱，在她醉酒無意識之後，客戶張國先是在飯桌上開始親她、摸她，後面又藉口她酒後吐了弄髒了衣服，要帶她去廁所幫忙清理，於是把她帶到另一個無人的包房，開始對其進行猥褻。

她寫道，7月28日一覺醒來發現自己渾身赤裸躺在酒店床上，試著回想前一夜的事情，模模糊糊記起一些片段：「我躺在床上動不了，一直在哭，而曲一壓在我身上一直在親我 摸我」而房間非常混亂，東西都散落一地，前一天穿的衣服被堆在旁邊，翻遍房間的每一個角落和垃圾桶，都沒有找到內褲，但是卻在床頭櫃上看到一個拆封過的避孕套。

她表示：「我從來沒想到，有一天竟然會遇到這樣的事，現在想起來，感覺就像夢一場，一個讓人恐怖、害怕、無助、無奈的噩夢！」

阿里巴巴女員工遭性侵事件不斷延燒（點擊大圖瀏覽）：

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作者在文末重申了訴求：第一，依據公司規章制度，開除涉事人員，且阿里系的公司對其永不錄用；第二，需要一段長假，調理身心健康。

作者表示，「我都已經報案了，法律有法律的制裁，在公司，我希望也能按照公司的規章制度和應有的態度，給出公正客觀的處理結果。」

最後，作者直言：「世界上最厲害的武器，是豁出去的決心。我現在已經流乾了所有的眼淚，再也沒有什麼好在乎的了，大不了魚死網破，反正我會抗爭到底！永不屈服！」

阿里性侵風波事件回顧



8月7日，阿里巴巴一名女員工自曝被要求出差山東濟南，在陪酒被灌醉後遭到猥褻。隨後，直屬領導為之開好房間，不過期間四進四出，當女員工醒來之後發現自己可能遭遇了強姦。

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女事主在報警並看完監控後，在阿里巴巴內部向多位領導反映情況無果，遂前往食堂發傳單，卻被保安搶走，但消息不脛而走。事件隨後在網上發酵，阿里巴巴連夜對傳媒回應稱：決不容忍，全力配合警方，涉嫌員工已停職接受警方調查。

濟南公安則發出通報指，對「阿里女員工被侵害」警情，目前正在積極調查取證。警方調查偵辦結果，將及時向社會通報。

8月9日凌晨，阿里內部公布處理決定：兩名總裁引咎辭職；一名首席人力資源記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

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