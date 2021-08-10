東京奧運｜抖音快手封禁炒作運動員帳號　全紅嬋暱稱被搶註商標

東京奧運會剛落幕，中國影音平台抖音、快手隨即出手，封禁借東奧會運動員名氣蹭流量、惡意炒作與行銷謀利的網紅與營銷號。中國網信辦8月8日晚間特別發文提及此事，支持平台政策。



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根據中國網信辦網站8月8日晚通知指，抖音、快手等短片平台已就部分使用者借東京奧運會運動員惡意炒作、行銷謀利等違規行進行處罰，同時查禁一批違規帳號。

根據抖音公布，在東京奧運會期間一共下架3,287個違規影音，處罰違規帳號92個，其中32個永久封號；快手宣布，共處置違規影音5,000則，懲處違規帳號106個，部分帳號永久查禁。

網信辦呼籲，平台用户應積極監督、投訴、舉報，共同維護網絡良好生態。

事實上，這次東京奧運期間多位中國選手表現亮眼，引發中國網友關注，自然也吸引了追求流量的網紅與營銷號，四處「蹭流量」。其中獲得女子單人10米跳台金牌，年僅14歲的全紅嬋更是處於流量風暴的中心。

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據悉，全紅嬋的廣東老家近日變成網紅的打卡聖地，每天人山人海爭相「蹭熱度」，完全不在乎全紅嬋家人的感受。當地警方甚至在村口設置疫情防控點，對往來的人員測試體温，並派人維護秩序。

網紅追求流量的行為在網絡上引起了不少人的反感，網友批評這些「蹭流量」的網紅可恥、丟臉，並稱平台方應該懲處這些賬號。另有人呼籲，「還給他們寧靜的生活就是對全紅嬋最好的支持」。

除了當場拍攝、打卡，蹭全紅嬋的流量，也有企業搶在全紅嬋奪金當日就申請將全紅嬋的暱稱「杏哥」註冊為商標。不過此舉隨即引發輿論熱議與不滿。

這家杭州的網絡科技公司發聲明稱，若順利註冊「杏哥」商標，絕不做任何商業性質的利用，並在未來將商標相關的知識產權及其所有權利，無償轉讓給全紅嬋或她指定的機構。

全紅嬋之所以有「杏哥」的暱稱，是因為先前一次受訪影片在網上流傳。來自廣東湛江農村的全紅嬋聽普通話不太準確，記者提問：「你的性格是什麼樣的？」她先是聽成了「謝哥」，經過解釋後又問：「杏哥？杏哥是誰啊？」