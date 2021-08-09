東京奧運｜全紅嬋微博發帖致謝附激可愛照片　網民：期待巴黎再見

東京奧運女子跳水個人10米高台決賽，中國隊年僅14歲的全紅嬋憑藉幾乎零失誤的表現奪冠，隨後走進大眾視野。出身農村、家庭貧困的她曾受訪表示，母親借不到錢治病，她希望透過跳水賺錢為母醫病，令不少網民感到心疼。

全紅嬋今日（9日）於微博發文感謝大家支持，並附上多張可愛照片，迅即引起網民關注。



全紅嬋在帖文中表示：「我的第一次奧運會之旅結束啦，很開心很滿足。感謝各位哥哥姐姐的支持，我會繼續努力的。給你們比小心心。」而帖文照片則包括她在奧運會場地做V字手勢，以及她在奪金後「比心心」等。

帖文發出不足兩小時，就已經有逾10萬個讚，又有多達1萬7千多個留言，大部分留言均為向她送上祝福。

網民熱議：

「妹妹好厲害，佩服。開開心心長大！祝妹妹變得更厲害。」

「姐姐永遠支持你愛你，要快樂正直地長大哦。」

「最純粹的妹妹，未來可期。」

「最怕你因為世界突然的變化而困擾，做好自己就行了，大賽結束，好好休息好好玩，然後某一天再整裝出發，加油。」

「期待巴黎再見！最可愛的寶寶！」

「不要被那些世俗的聲音影響，該幹啥幹啥，坐在小賣部裡左手吃辣條，右手打王者榮耀。」

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據早前報道，在全紅嬋奪金後，其老家破舊的屋外擠滿人潮和豪車，政府官員和企業向其送錢、送樓、送物資，甚至還有網紅到場打卡、直播，其家人原本清靜的生活被打破。

不少村民、網紅帶著手機直播賺取流量。當地警方為此在門前搭帳蓬設防疫點，拉起警戒線維持秩序。其堂哥則出面表示，全紅嬋的奶奶被吵到兩天沒有休息，希望門外的大家可以將音量收細。

與此同時，有不少企業向全紅嬋老家送去物資，有當地發展商向其贈送住房、商舖和數十萬元的現金。由於全紅嬋愛吃辣條，許多辣條廠商都用貨車載運一箱箱辣條到她家，但卻令家人不知所措；而疑似當地官方派遣大型吊車與多名工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，準備迎接她光榮返鄉。