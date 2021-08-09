東京奧運｜全紅嬋父親：房子現金我一分都沒收　希望她考上大學

東京奧運女子跳水個人10米高台決賽，中國隊年僅14歲的全紅嬋憑藉幾乎零失誤的表現奪冠，隨後走進大眾視野。出身農村、家庭貧困的她曾受訪表示，母親借不到錢治病，她希望透過跳水賺錢為母醫病，令不少網民感到心疼。

在全紅嬋奪金後，其老家破舊的屋外擠滿人潮和豪車，政府官員和企業向其送錢、送樓、送物資，甚至還有網紅到場打卡、直播，其家人原本清靜的生活被打破，有聲音批評這些行徑勢利。

全紅嬋父親接受內媒採訪時表示，「所謂的房子、現金我一分都沒有收。榮譽是我女兒的榮譽，不是我應該收的」，又表示希望全紅嬋努力讀書考上大學，有機會再為國家爭光。



全紅嬋父親全文茂。（《封面新聞》）

《封面新聞》8日報道指，全紅嬋父親全文茂表示，全紅嬋在家人面前是一個溫柔聽話的孩子，她的成績有天賦但更多是刻苦訓練出來的，「我們是希望她努力讀書考上大學，有機會再為國家爭光，我們也知道訓練、比賽很多，讀書的事情就放下了一些，現在比賽完了，要補回來」。

全文茂又指，其妻子的病主要是之前遭遇過一次車禍，影響到工作方面，她的身體一時好一時不好的。她最近都可以自主行動，身體保持得還可以。之前治病的錢主要都是他去努力賺，賺到了就去治病，去年全紅嬋在東京奧運選拔賽上奪冠後，村裡給家裡獎了10萬元人民幣，這部分的錢已用於治病。

全文茂又表示，「紅嬋奪冠後是有人拿著財物來家裡，包括所謂的房子、現金我一分都沒有收。榮譽是我女兒的榮譽，不是我應該收的」。

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據早前報道，在全紅嬋奪金後，其老家破舊的屋外擠滿人潮和豪車，政府官員和企業向其送錢、送樓、送物資，甚至還有網紅到場打卡、直播，其家人原本清靜的生活被打破。

不少村民、網紅帶著手機直播賺取流量。當地警方為此在門前搭帳蓬設防疫點，拉起警戒線維持秩序。其堂哥則出面表示，全紅嬋的奶奶被吵到兩天沒有休息，希望門外的大家可以將音量收細。

與此同時，有不少企業向全紅嬋老家送去物資，有當地發展商向其贈送住房、商舖和數十萬元的現金。由於全紅嬋愛吃辣條，許多辣條廠商都用貨車載運一箱箱辣條到她家，但卻令家人不知所措；而疑似當地官方派遣大型吊車與多名工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，準備迎接她光榮返鄉。