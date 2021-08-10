東京奧運｜德國奧委主席批「兒童運動員」　14歲奪金全紅嬋成例子

德國奧委會主席霍曼（Alfons Hörmann）在接受德主流媒體《圖片報》採訪，以中國跳水運動員全紅嬋為例，指他「明確反對奧運賽場上出現兒童運動員」。該則訪問經內媒《觀察者網》譯介，於內地網絡也引來迴響。



德國《圖片報》8月8日以「德奧委會主席·霍曼嚴厲批評兒童運動員」為題報道，稱年僅14歲的中國跳水運動員全紅嬋奪得跳水10米跳台金牌引發爭議。

+ 6

霍曼稱他明確反對兒童運動員，特別是低齡運動員，並以中國跳水運動員全紅嬋舉例，表示反對這樣只有14歲的兒童運動員參賽。

他說，「我不想知道這個中國女孩（全紅嬋）3歲、5歲或8歲時的生活是怎樣的。但我認為，如果必須考慮這種（培養方式），你必須對它持批評態度。」

《圖片報》寫道，全紅嬋是中國歷史上第二年輕的奧運冠軍。外界認為，高台跳水是「最需要苦練的項目」，運動員必須完成成千上萬次跳水，才能達到如全紅嬋一般的高度。

霍曼聲稱：「我個人的觀點是，這種不斷降低參賽者年齡的方法是沒有意義和不負責任的，在高水平競技領域設置年齡限制仍是必要的。你在那樣的年紀，不參加青奧會，卻在奧運會起步（參加比賽），這一點邏輯性也沒有。」

他還說，「在多早的年齡，你才能用這種持續且殘忍的方式強迫孩子參加競技體育？一個孩子不可能想要那樣（的訓練）！」

但《圖片報》報道指出，國際奧委會並未規定奧運會參賽者的最低年齡，但單一體育協會可向國際奧委會申請，經批准後設定年齡上下限制。

霍曼的此番言論引起部分德國網民的批評。網民稱，「德國奧委會自己派出了一名14歲的運動員參加比賽，這仍是個問題。總是這些中國人（受到批評）......」還有網友說，「1992年的巴塞羅那奧運會上，德國隊游泳運動員阿爾姆西克（Franziska van Almsick）的年齡，也不過只有14歲。」