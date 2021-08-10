阿里性侵風波｜事發飯店無閉路電視　警成立工作專班調查

阿里巴巴爆出有女員工被上司逼陪客戶喝酒，其後遭客戶猥褻及上司性侵。濟南市公安局今日（10日）透露，已成立工作專班負責該案的偵辦事宜，調查偵辦結果完成後將及時向社會公布。

《新京報》報道，事發飯店為「漁家燈火濟南環宇店」，該店店員證實涉事女員工曾在該飯店就餐，但她吃飯的包廂內並無安裝閉路電視鏡頭。



該店員稱，濟南市公安局槐蔭分局張莊派出所民警曾到店內調查取證，「警察之前就來過，這兩天又來查我們店裏的一些安全設施」；飯店非常重視事件，正全力配合警方調查取證，相關工作人員曾到張莊派出所接受調查，至於是否發生灌酒和猥褻情況，就需諮詢警方。

據此前報道，8月7日，阿里巴巴女員工在網上發文稱，7月27日到山東濟南出差，開完會後與上司、客戶共同吃飯，期間被上司灌醉，在飯桌上遭到商家張國猥褻，後又被上司侵犯。她在事發後報警，並在公司內部投訴卻未獲重視，於是在公司食堂派發傳單，引發輿論關注。

8月9日，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在公司內聯網公布，同城零售事業群總裁李永和及HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，待警方調查取證。

同日，涉事商家張國所在的華聯超市發布通告稱，張國參加合作單位安排的商務宴請活動中，未能遵守員工行為規範，因不當行為，產生極壞影響，損害企業形象，決定予以辭退，但是否存在違犯法律的行為，有待警方調查確定。