阿里性侵風波｜處理結果只是開始？網民提4大質疑憂陪酒文化難改

剛剛過去的周末，身邊人聊得話題除了奧運閉幕式，也就是阿里女員工的這檔子事兒了……



終於，今天凌晨阿里CEO張勇終於公布了該事件的處理結果：「同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用。

然後在公告發布的第二秒，網友先炸鍋了。

▼▼▼點擊了解網民對阿里性侵風波的4大質疑▼▼▼

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質疑1：這是阿里公司內部能解決的事兒？

「猥褻？這不是性騷擾麼，你公司內部就能解決？後續有沒有刑事責任？」

沒錯，網友的第一反應如上，這不僅僅是辭退這麼簡單的問題，而是該類問題已經觸犯法律，應該移交公安起訴，判刑。

而阿里目前對於此事官方的答覆是：「其是否存在違法行為，警方正在調查取證」，目前公安機關也沒有正式的書面通告，已被開除的涉嫌男員工目前也沒有被控制等消息。

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質疑2:時隔一個月才被曝出 或是普遍現象？

其次，網絡中有人質疑稱「阿里女員工被侵犯事件發生在7月，經過了一個月才逐漸曝出，公司這一個月都在幹什麼，才知道有這事？」

從阿里CEO張勇今天凌晨的公告來看，「阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分」，或許這就是一種官方的解釋，用這種連帶責任的處理方式去處理HR專員的處理滯後，但「女員工被侵犯」這種行為今天才曝光，不禁不讓人細琢磨：這種事兒在阿里甚至網路公司會不會經常發生……

或許在本周的網路中，會扎堆出現「某司女員工被侵犯」的新聞，而且會越來越多的冒出回來，網友們也認準了「不上熱搜 就不處理」的現狀，這或許真的是普遍現象。

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質疑3：企業文化問題 「我新買的88會員能退嘛？」

「我剛買的88會員，能退麼？」

其實很我覺得最該關注的，是今天阿里的股價。

該事件已經給阿里帶來了不好的社會影響，雖然阿里內部的處理公告發布的很快，但依然在各路熱搜佔據了Top 3，並且社會輿論已經從一個「偶發現象」昇華到「企業文化」的問題，阿里的「人設」面臨瞬間崩塌的麻煩。

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質疑4：類似事宜後續還能杜絕麼

「今後類似的事兒，怎麼杜絕？」沒錯，餘震要震多久。

阿里官宣的公告如下：

1、開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保護的前提下，由專人跟進。

2、對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行動準則》。

3、旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，阿里巴巴無條件支持員工拒絕陪酒。



我們細品一下這三點，針對這件事確實算是比較完善了，我們暫且不提《反性騷擾行動準則》什麼時候能出台；但能確定得是，阿里內部的「道德監察委員會」應該很快就會成立了。

而網友們的主要矛盾點在於第三段：「阿里巴巴無條件支持員工拒絕陪酒」。

這裏其實是留出餘地的，其實做過銷售類、商務類工作的人們都知道，「酒桌文化」是必不可少的，為了談成項目或是促成交易，今晚的酒局上就不能認慫，確實很多合同對於甲方來說是「可簽可不簽，簽誰家都一樣的」，那就促成了後續誰「額外服務」的項目越好那就達成合作的現狀。

這就成了件「一個願打一個願挨」的社會性現狀，而且非常普遍，最終各自也都接受。

寫在最後：

看吧，看這陣「反陪酒」的風能刮多久，看看這周阿里的股價，也順道看看明後天阿里以外別的公司還有沒有類似的事兒扎堆出來……

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】