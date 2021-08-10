阿里性侵風波｜中紀委：剷除背後潛規則　完善制度規矩減模糊地帶

阿里巴巴女員工被性侵案，除了引起大眾關注內地企業文化，官媒亦先後發文批評。

中紀委國家監委今日（10日）發表評論，指出相關人員是否涉嫌違法犯罪，有待警方調查，但除了明文法律問題之外，事件背後涉及的潛規則，同樣引人深思。



中紀委國家監委網站發表《評"阿里女員工被侵害":剷除潛規則滋長的土壤》文章，指出事件中顯示出不良職場生態、惡劣酒桌文化、反映渠道不暢等問題，暴露出一些潛規則滋長蔓延，看着無影無蹤，實則頑固存在。不僅干擾正常文明交往，更有可能給違法犯罪提供土壤，長期浸染信奉潛規則，越界破格那是必然。

文章稱，類似潛規則，根源在於管理權的越界與異化，在於不良文化的侵襲。以「工作需要」為名、「強制出差」、勸酒灌酒，發生問題後應對處置漠不關心、無動於衷，說到底都是管理權的扭曲和病態的價值觀。

為了避免遭遇霸凌和孤立，影響前途，很多人不得不裹挾其中，難以抗拒。再加上人情文化糟粕，酒桌上談項目、靠吃喝溝通感情，如此「規則」潛滋暗長，劣幣驅逐良幣，一次次累積，最終演變成膽大妄為、有恃無恐的行為，突破法治、道德和人性的底線。

文章指出，在本次的女員工性侵案中，違反法律的行為要嚴懲，深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要剷除。破除潛規則，關鍵是樹立正確的價值觀，祛除權力濫用，弘揚新風正氣、壓倒歪風邪氣。同時，完善制度規矩，減少空白點和模糊地帶，不斷壓縮各種潛規則的生存空間。