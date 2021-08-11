鵬城身邊事｜突降暴雨車輛被淹車主被困　男子逆行涉水救援引關注

上周日（8日），深圳市龍華區遭遇強降水天氣，部分道路被大量積水淹沒，不少私家車被困。其中，一名男子衝進積水中救援被困車主的畫面引發關注。

據了解，救人男子名叫黃坷，就職於南山醫院的他表示，有意識到當時情況的危急，但救人當下沒有太多想法，亦不後悔。



深圳市龍華區遭遇強降水天氣，部分道路被大量積水淹沒。（微信公眾號深圳大件事）

受強降水影響，福龍路贛深鐵路路段、人民路口、簡上路口等雙方向出現積水，多輛私家車在積水路段拋錨。在福龍路簡上村至人民路路段，一輛白色私家車被積水淹沒過半車身，車主因無法打開車門逃生，而被困車中，情況十分危險。

駕車經過且被困於對面車道的黃坷見狀，立即下車越過欄杆到達對面救人。他曾試圖砸開窗戶救人未果，見到私家車後窗處於打開的狀態時，他決定把被困車主從車中拉出。

而與此同時，應急隊員亦趕到現場，黃坷稱，「現場有大概三四個人和我一起，最後成功把車主救出來了。」約5分鐘後，消防和交警也陸續抵達現場對其他被困車輛進行救援。在被困車主被救約10分鐘後，積水幾乎將白色私家車淹沒。

據了解，黃坷是深圳市南山醫院的團委書記，在談及救援時的心情時，他表示，「救人的當下沒有太多想法，就覺得要把人救出來。救完人以後身上很冷，然後看到現場水位越來越高，沒過車輛的時候，我才意識到當時的情況有多危險，但是我不後悔。」

此外，據深圳市氣象台消息，受颱風「盧碧」影響，當地自7月31日以來已經連續11天發布暴雨預警信號，其中有7天還達到橙色等級。