新冠肺炎｜內地增111宗確診　83宗屬本土個案江蘇揚州54宗佔最多

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，周二（10日）新增111宗確診個案，包括83宗本土確診。而本輪疫情的「重災區」江蘇就再多54人染疫，均為揚州通報。



通報指，內地新增111宗新冠肺炎確診個案，其中境外輸入個案28宗，包括浙江12宗、雲南5宗、上海4宗、四川3宗、廣東2宗、天津1宗、山東1宗。本土個案83宗，包括江蘇54宗、湖北14宗、河南7宗、湖南5宗、雲南2宗、北京1宗。

此外，當日新增30宗無症狀感染者，其中23宗為境外輸入，7宗為本土感染，包括湖北5宗、河南2宗。

而截至10日24時，內地現有確診個案1789宗（其中重症個案60宗），尚有50808名密切接觸者在進行醫學觀察。

揚州公安行政處罰造謠者。（微博@揚州公安）

至於內地今波疫情的「重災區」江蘇揚州，繼「打牌群組」後又現「檢測群組」，當地新增報告54宗本土確診，其中13為輕型、41宗為普通型。而自7月20日至今，江蘇省已經累計報告696宗本土確診，其中南京市233宗、淮安市12宗、揚州市448宗、宿遷市3宗。

另外，有網民10日在社交平台發表「江蘇武警將全面接管揚州」被廣泛傳播，引發關注。揚州市公安局廣陵分局對此闢謠，並表示相關涉案人為博人眼球，利用社會對當前疫情的關注，編造不實信息，已因虛構事實擾亂公共秩序被依法行政處罰。