東京奧運｜安徽「0獎牌」08年京奧以來最差　官媒：着實令人尷尬

東京奧運落幕，中國隊共收獲38金32銀18銅共88面獎牌。

內地網上流傳一幅「地圖」，顯示安徽省周圍的省區市，全部都有來自當地的選手獲得金牌，唯獨安徽省落空，甚至連一面獎牌都沒有。

官方媒體「人民網-安徽頻道」發表評論文章，指出今次是自2008年北京奧運以來，安徽省成績最差的一次，「這個成績也與近年來安徽經濟社會蓬勃向上的發展勢頭不相符」，「着實令人尷尬」。



安徽省周圍的省區市，全部都有來自當地的選手獲得金牌，唯獨安徽省落空，甚至連一面獎牌都沒有。（微博）

文章稱，東京奧運會安徽省共有8名運動員「為國出征」，是參加境外奧運會項目最多的一次，「儘管如此，安徽還是無緣此次奧運會獎牌，不得不接受這個冰冷殘酷的事實」。文章同時重申，運動員在賽場上揮灑汗水，奮力拼搏的精神，已經很好地詮釋奧運精神，「因此，面對『0獎牌』的現實，我們不應苛責我們的運動員，從某種意義上說，他們能站上賽場已經是一種成功」。

話鋒一轉，文章指安徽擁有6100多萬常住人口，並且近年來經濟社會發展奮起直追，取得振奮人心的成績，例如上半年經濟總量躋身全國前十，在「十三五」時期更被譽為「綜合實力躍升最明顯、轉型發展成效最突出、人民生活改善最顯着」。此外，安徽的體育事業曾經創出輝煌，首位獲得奧運金牌的中國人許海峰，就是安徽人。

來自安徽的許海峰，是首位獲得奧運金牌的中國人。（視覺中國）

文章表示，安徽省早在2017年開展體育強省建設，省體育局相關文件明確指出，安徽省要在奧運會上位居全國前列獲得獎牌，「然而，四年多時間過去了，這次的成績無疑敲響了警鐘，提醒著安徽體育行政部門：是時候奮起直追了！」

文章認為，奧運會同樣是對區域競技體育發展水平的一次集中檢閱，「運動員在賽場上取得獎牌與否只是一個表徵，運動員背後的訓練、選拔、激勵等機制是否合理以及一個地方競技體育管理舉措是否有效，才是更應該引起關注的本質」。文章稱，安徽省「0獎牌」值得好好反思，尤其是安徽的體育行政管理部門。