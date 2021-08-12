新冠肺炎｜內地昨增81宗確診61宗屬本土個案　疫苗接種破18億劑次

據國家衛健委通報，內地昨日（11日）新增81宗新冠肺炎確診個案，其中61宗為本土個案，江蘇新增38宗確診佔最多。

此外，截至周二（10日），內地報告接種新冠疫苗破18億劑次。



湖北武漢8月3日展開全民核酸檢測。（新華社）

新增的81宗個案中，境外輸入有20宗，包括上海5宗、廣東5宗、雲南5宗、廣西3宗、福建1宗、四川1宗；本土個案就有61宗，江蘇38宗、湖北10宗、湖南7宗、河南3宗、雲南3宗。

此外，當日新增38宗無症狀感染者，其中境外輸入27宗，本土感染11宗，包括湖北10宗、浙江1宗；當日轉為確診個案1宗（為境外輸入）；當日24宗解除醫學觀察（23宗為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者511宗（境外輸入395宗）。

而截至11日24時，內地現有確診個案1836宗（其中重症個案60宗），尚有49264名密切接觸者正在進行醫學觀察。

至於江蘇就新增38宗本土確診，其中南京市1宗、揚州市37宗。自7月20日至今，江蘇已累計報告本土個案734宗，包括南京市234宗、淮安12宗、揚州485宗、宿遷3宗。截至目前，已有32宗個案康復出院。

鑑於揚州的疫情暫未受控，當地多地被調整為高風險地區，包括揚州市廣陵區湯汪鄉同心村；揚州市廣陵區廖家溝以西、文昌東路以北、裡運河以東、江廣路以南合圍區域；以及揚州市寶帶河以西、文昌西路以南、邗江中路以東、文匯西路維揚路折興城東路揚子江中路和文匯東路以北合圍區域。而揚州市主城區亦於11日啟動第6輪大規模核酸檢測。

值得注意的是，繼10日東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍等人被查一日後，南京市江寧區祿口街道黨工委原副書記、辦事處原主任朱茂勝，江寧區祿口街道陸綱社區黨委書記、居委會主任邰曉俊，江寧區祿口街道陸綱社區居委會副主任周戎軒，亦因在落實社區疫情防控、人員排查工作中嚴重不負責任，不認真履行職責，正接受江寧區紀委監委紀律審查和監察調查。至此，江蘇省、南京市、江寧區三級紀委監委均已對這輪疫情防控不力的公職人員出手。