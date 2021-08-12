文旅部加強監管卡拉OK音樂內容　條文涵蓋主權完整及國家安全

近日，文化和旅遊部印發《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》（下簡稱《規定》），對歌舞娛樂場所歌曲點播系統播放的曲目、屏幕畫面等作出要求，並將建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度加以監管。《規定》將自今年10月1月起正式實施。



《規定》指出，鼓勵歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供健康向上的卡拉OK音樂。鼓勵在歌舞娛樂場所歌曲點播系統中設立優秀歌曲專區，弘揚主旋律，傳播正能量。同時，文化和旅遊行政部門負責歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容監督管理，全國及地方文化娛樂行業協會負責制定歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容自律規範及監督實施工作。歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所負責歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容自審等工作。文化和旅遊部負責建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

文化和旅遊部印發《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》。（視覺中國）

《規定》表示，歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂不得含有《娛樂場所管理條例》第十三條禁止內容，包括違反憲法確定的基本原則的；危害國家統一、主權或者領土完整的；危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益的；煽動民族仇恨、民族歧視，傷害民族感情或者侵害民族風俗、習慣，破壞民族團結的；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的；違背社會公德或者民族優秀文化傳統的；侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；法律、行政法規禁止的其他內容。

《規定》強調，若發現有歌舞娛樂場所出現相關違規行為，應當將詳細情況上報文化和旅遊部。而歌曲點播系統內容提供商在自審過程中發現卡拉OK音樂涉嫌含有法律法規禁止內容的，應當通過全國文化娛樂行業協會將詳細情況上報文化和旅遊部。文化市場綜合執法隊伍參照全國卡拉OK音樂違規曲目清單，加強對歌舞娛樂場所檢查抽查，發現含有法律法規禁止內容的，應當依法處置。