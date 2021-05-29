台灣防疫實名制｜13人被發現去卡拉OK亂填資料遭重罰　店方同被罰

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-29 13:00

台中市KTV夜唱團群聚案26日再新增台中科大1例新冠肺炎確診者。台中市衛生局表示，這起群聚案已有18人確診，而在匡列追蹤時，竟發現13人填寫資料不實，將重罰6000元（台幣，下同）。

最先確診的案2514是朝陽科技大學女學生，17日身體出現不適症狀，隔日就醫採檢確診，足跡遍布夜市、百貨及市場等人潮眾多場所，確診消息曝光後，一名自稱當事人的朝陽女學生發文道歉，表示自己真的錯了，不該去人多的地方，「你們可以罵我」。他表示自己多數時間是有戴口罩的，「但是因為周圍人沒有戴，所以才會顯示沒戴口罩，這樣才知道危險性」。

平時住學校宿舍，13日晚上至東協廣場美樂地KTV唱歌，14日曾至學校、霧峰夜市，15日搭乘158公車至兒童關懷協會、自助餐店、第三市場、中友百貨大創及連鎖韓國年糕吃到飽等，隨後返回學校，17日出現相關症狀至醫院看診，18日篩檢確診。

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市府針對當日同時段在美樂地KTV內的所有消費者和員工追蹤通知採檢、隔離。除了已知的朝陽科技大學、中國醫藥大學夜唱團，26日再新增第三間包廂台中科技大學一名女大生確診，該名科大女大生13日一行共6人前往東協廣場美樂地KTV夜唱，就在最先出現確診者的朝陽科大夜唱團包廂斜對面，目前美樂地KTV群聚案累計18人確診。

曾梓展說，總共匡列323人，其中竟有13人實名制資料填寫不實，經請警方協助，一一找出匡列民眾，但資料填寫不實已造成防疫困難。台中市政府指出，實名資料填寫不實，依傳染病防治法可罰3000元至1萬5000元，將依法重罰美樂地KTV群聚案匡列人員實名資料填寫不實者每人6000元；此外，KTV業者因未確實核對身分，容忍消費者不實記載，未能落實實名制，也予以重罰1萬5000元。

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