涉酒後強姦卡拉OK女侍應　福建派出所副所長判囚9年

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-27 17:03

福建省長汀縣2名民警酒後強姦案引發社會輿論關注，在驚動中央督導組後，該案有了最新進展。 5月27日，據福建省政法隊伍教育整頓辦通報，長汀縣公安局濯田派出所原副所長鄒斌盛因犯強姦罪（未遂）、強制猥褻婦女罪，被法院判處有期徒刑9年。 至於長汀縣公安局出入境管理大隊文職人員謝佳成涉嫌犯強姦罪的案件，目前福州鐵路運輸法院正在審理中。

5月27日，福建官方發佈處理通報。（福建省政法隊伍教育整頓辦）

通報指出，根據相關規定，紀檢監察機關對隊伍監督管理不力、負有領導責任的長汀縣公安局黨委進行通報問責，責令作出書面檢查並整改。

對負有主要領導責任的長汀縣政府副縣長、縣公安局黨委書記、局長張煜，長汀縣公安局濯田派出所黨支部書記、所長曾帆，長汀縣公安局出入境管理大隊黨支部書記、大隊長賴永林3人給予黨內嚴重警告處分，並根據規定予以免職處理。另根據責任情況對14人分別給予相應黨紀政務處分。

2021年4月，有多間傳媒曝光，2020年11月20日，龍岩市長汀縣公安局濯田派出所民警鄒斌盛違反公安禁令，連續喝酒。當晚21時左右，鄒斌盛酒後來到當地一賓館的卡拉OK。在喝酒過程中，其對卡拉OK內一名女侍應採取暴力手段，涉嫌實施強姦。事後，受害人向公安局報警，鄒斌盛被抓獲。

2021年2月7日晚上，長汀縣公安局出入境管理大隊一名文職人員謝佳成，在當地一酒吧內為其朋友過生日期間，對其隔壁桌一女子產生好感。翌日凌晨，謝佳成尾隨該女子上衞生間之際，對其強吻，並涉嫌強姦。該受害女子向廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報案，謝佳成被刑拘。

4月19日，福建省政法隊伍教育整頓辦發佈調查通報。（福建省政法隊伍教育整頓辦）

此事曝光之時，正值中國政法隊伍教育整頓中央第八督導組在福建開展督導之際。4月19日，福建省政法隊伍教育整頓領導小組辦公室通報，中央第八督導組與該辦成立聯合調查組，對此事件開展調查。