南京疫情｜新增一宗醫護確診　疑因護理患者過程中發生職業暴露

江蘇的新冠肺炎疫情暫未受控，昨日（11日）新增的38宗本土個案中，有37宗在揚州、1宗在南京。據了解，南京的新增個案為醫護人員，經調查懷疑其為在護理患者過程中發生職業暴露感染。



今日（12日）舉行的南京新冠疫情記者會上，南京市衛健委副主任丁小平介紹指，南京公衛醫療中心重症監護病房一名醫護人員在例行核酸檢測中，結果呈陽性。醫院已經啟動封控措施，並排查密切接觸者，對相關環境實施終末消毒，目前已排查到的密切接觸者和相關場所，核酸檢測結果均為陰性。

丁小平稱，經過初步調查，該名染疫醫護自7月29日起開始駐守醫院，嚴格遵守了工作地點、定點住所「兩點一線」的駐地管理規定。目前懷疑是在護理患者的過程中，發生了職業暴露。

南京11日新增一宗新冠肺炎本土確診。（新華社）

那麼，何為職業暴露？丁小平表示，職業暴露具體是指醫護人員在從事診療、護理活動過程中接觸到了傳染病的病原。從目前看，該名醫護可能在冒著職業暴露的風險、搶救危重病人的過程中發生了感染。

丁小平呼籲，醫護人員在救治患者的同時也要保護好自己，亦呼籲市民理解支持醫護工作，做好個人防護，配合防控措施。

此外，據「健康南京」微信公眾號消息，該名醫護自7月29日進駐南京市公共衛生醫療中心以來，期間先後接受了6次核酸檢測，8月11日第6次核酸檢測結果陽性，同日被診斷為新冠肺炎確診病例，普通型。