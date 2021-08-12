四川湖北多地暴雨成災　鄉鎮嚴重水浸民眾受困　路面塌陷車輛被淹

內地暴雨持續，四川、重慶、湖北等地近期降雨頻繁且雨量較大，造成嚴重水浸，部分受災民眾需要緊急轉移避險。



8月8日，四川渠縣，消防員駕駛衝鋒舟前往渠縣九盤山轉移被困民眾。（中新社）

8月7日晚，四川達州市渠縣普降大到暴雨，導致30多個鄉鎮農作物受損、民房被淹，多處發生山泥傾瀉等地質災害。8月9日，四川瀘州市古藺縣暴雨如注，南充市營山縣消水鎮連續強降雨導致河水暴漲。

四川省水利廳表示，受強降雨影響，四川10條支流14站次出現超保超警水位，超過44萬人受災，已轉移逾8萬人，暫時無人員因洪澇災害死亡失蹤報告。

受暴雨影響，重慶雲陽境內的省道S202雲利路一段道路8月11日發生山泥傾瀉。現場片段顯示，事發時大堆山泥夾雜大石及樹木跌落山坡，湧到路面，路上的汽車紛紛停下，其中一名私家車的司機即時落車逃生，驚險避過一劫。

至於湖北方面，當地氣象局8月12日發布消息稱，神農架、黃岡東南部8月11日遭遇大到暴雨、局部大暴雨，夜間襄陽和隨州出現了暴雨到特大暴雨，伴有短時強降水和雷電。根據雨量監測顯示，湖北有11站特大暴雨，其中襄陽宜城市鶯河雨量最大，達484毫米；69站大暴雨，主要分佈在襄陽、隨州、孝感、黃岡以及神農架、恩施、荊州、武漢局部地區；274站暴雨。

暴雨造成襄陽宜城城區嚴重內澇，洪水侵襲宜城板橋店鎮、隨州何店鎮，道路嚴重積水，有車輛被淹。隨州市柳州鎮路面塌陷，電力和通訊中斷，當地官員要通過衛星電話指揮救援。湖北消防已調派救援隊伍趕赴各地受災現場開展營救。