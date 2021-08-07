有片｜台灣連日暴雨成災釀至少4死　高雄大橋遭洪水沖毀瞬間解體

受到熱帶低氣壓及西南氣流影響，台灣廣泛地區連日下暴雨。暴漲的溪流沖斷高雄桃源山區的明霸克露橋，這條橋是對外唯一通道，三個原住民部落迅即成為「孤島」。



此外，暴雨致台灣多地出現山泥傾瀉、樹木倒塌等情況，大量房屋和車輛損毀。高雄、南投及台南至少四人在暴雨災害中死亡。



綜合《聯合報》等台媒報道，高雄山區遭豪雨侵襲，造成溪水暴漲，多處橋樑傳出水面跟橋面一樣高。在周六（7日），高雄桃源區「明霸克露橋」因不敵湍急水流被沖斷，半座橋瞬間解體，驚險一幕被民眾拍下來，幸好當時沒有人和車在橋面通行。

報道指，明霸克露橋位處布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，明霸克露在布農族語中意指「希望之橋」，全長695米，造價10億元新台幣，2017年4月完工。該橋是通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的的要道，此橋一斷，並無其他聯外道路，這場豪雨也讓三部落會成為孤島。

當地區公所表示，「明霸克露橋」是鋼便橋，較不穩固，當地目前物資約可撐2周，因土石還在沖刷，要視雨勢及溪流狀況由公路總局進行修復。

高雄市岡山區一名婦人冒雨巡視菜園，不慎掉落一旁魚塘，緊急送醫宣告不治。（岡山警分局提供／中央社）

高雄市岡山區周六發生一宗魚塘溺水意外，77歲柯姓婦人擔心住所附近的菜園受損，冒雨前往查看，疑因不慎失足掉落一旁的魚塘。家屬見柯婦在魚塘漂浮，立即跳下水將她拉上岸，但柯婦送醫急救後宣告不治。

除高雄外，台南持續降雨，3名男子周六清晨在安平港新北堤晨跑時，疑遭突發性異常大浪（俗稱「瘋狗浪」）衝擊而撞上護欄倒地，2人重傷送醫，其中1人傷重不治，事發原因有待調查釐清。

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南投縣仁愛鄉一對徐姓夫婦周五（6日）前往春陽部落「德魯灣」橋下溪流捉魚，因為溪水暴漲，二人被大水沖走。救援人員經過搜救之後找到這對夫婦，但二人已經沒有生命跡象。

周六，南投縣繼續出現局部大豪雨或超大豪雨，以信義鄉降雨最多，東埔溫泉區出現邊坡滑落，導致土石衝往民宅，所幸住戶未受傷。混濁泥水也灌入屋內，積水近腳踝，受災人員由信義鄉公所協助安置。