內地炫富女郭美美涉銷售有毒有害食品　今於上海一審開庭

內地元祖級炫富網紅郭美美，今年3月因涉嫌生產違禁減肥類食品「二進宮」引發關注。據上海高級人民法院網消息，郭美美涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪一案於周五（13日）上午在上海鐵路運輸法院一審開庭。



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案情指，今年3月，浦東警方在行動中查獲有毒有害減肥類保健食品6.5萬餘粒，涉案金額達5000萬餘元（人民幣．下同）。據上海鐵路運輸檢察院早前通報指出，經審查，2020年9月起，周某某將非法生產的減肥糖批發給下級銷售代理趙某、李某等人，今年1月，趙某發展郭某某（即郭美美）為銷售，郭某某通過微信、微博發布廣告，銷售減肥糖。該系列案中的減肥糖中均檢出國家明令禁止添加的西布曲明成分。西布曲明屬於「有毒、有害的非食品原料」，非法生產、銷售添加西布曲明的減肥糖依法構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

上海高院公布的開庭訊息顯示，該案會於周五9時30分在上海鐵路運輸法院第二法庭開庭，被告為汪鄒雅、郭美美，案由為「生產、銷售有毒、有害食品罪」。

郭美美與母親郭登峰舊照（點擊大圖瀏覽）：

10年前，郭美美在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富走紅。2014年7月，她因參與網絡賭球被警方抓獲，後以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。從出獄到此次「二進宮」，郭美美只自由了一年多的時間。

獲釋後，郭美美在2019年重新開設微博賬號，於同年11月22日宣佈改名「郭宸溪」，並繼續展示各種自拍、旅遊風景與豪華酒店的住宿環境等炫富照片，並有接受夜店DJ的登台工作；今年1月於微博上直播售賣減肥糖，同年2月21日她與女友人坐在勞斯萊斯幻影Celestial上直播，均引起社會討論。

另據中國商業查詢平台天眼查App顯示，郭美美曾與母親郭登峰合開了一家公司，公司名稱為美美煥新（北京）網絡科技有限公司，成立於2020年1月，註冊資本50萬元，經營範圍包括健康管理、健康諮詢；銷售自行開發的產品、化妝品、服裝、工藝品、鞋帽等。股權穿透圖顯示，該公司由郭美美全資持股，其母郭登峰任該公司監事。值得一提的是，該公司已於今年3月17日被註銷，註銷原因為決議解散。