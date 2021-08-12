鄭州遭暴雨疫情雙重襲擊　各行業受極大影響　居民冀回歸正常生活

一波未平，一波又起。河南鄭州上月底遭遇罕見暴雨襲擊受災嚴重，幾日後又再現本土新冠肺炎疫情，當地各行各業都面臨極大挑戰，不少民眾都希望疫情可以早日結束，回歸正常生活。



河南鄭州不少店舖都面臨水災及疫情的雙重打擊。（極目新聞）

因衛生健康行政部門與相關醫療機構，對疫情防控形勢監管不到位，鄭州發生由院內感染引發的新一輪本土聚集性疫情，並一度擴散。

據「河南發布」消息，河南省周三（11日）報告新增3宗新冠肺炎本土確診個案，均在鄭州。自7月31日以來，河南省已累計通報137宗本土確診個案，及12宗本土無症狀感染者。

在遭遇暴雨襲擊後又出現本土疫情，當地各行各業都受到了嚴重的影響。據《極目新聞》報道，在金水區經營一間零食店的馬小姐稱，店舖在7月20日暴雨後停業了數日，而當她7月26日回到店舖後發現，店內大量待售的零食被積水浸毀，雪糕等冷凍食品全部融化，電腦等電器亦均無法使用，「損失有3000元（人民幣，下同）」。

經過清理，馬小姐的零食店於7月30日重新營業，但彼時鄭州又爆發本土疫情，令馬小姐無奈再次關店。她說，「門店附近的幾家店都關了，因為現在出來逛街買零食的人也很少了。對比之前的平均營業額，暴雨、疫情雙重影響下，損失已經超過了十萬元。我還要付房租、店員工資等，希望疫情早點過去。」

此外，當地教育行業也受到影響。在一間培訓機構任職教師的李小姐稱，機構曾因暴雨停課，災情受控後重新開課，受到疫情影響再度暫停上課。「我所教的都是幼兒園和小學的孩子，孩子們的安全是第一位的，現在暫時停課也是為了大家的安全。」

李小姐在談及停課的日子時說，「以前跟著孩子們朝夕相處還是很歡樂的，現在心情還是比較難過的，收入也受到了影響。只希望疫情早日散去，工作和生活回歸正軌。」