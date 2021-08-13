內地歌手霍尊陷醜聞人設崩塌　大尺度對話被曝後疑發朋友圈回應

內地男歌手霍尊被前女友陳露爆料戀愛期間出軌一事持續發酵，在陳露曝光聊天記錄後霍尊疑發朋友圈回應。



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周四（12日），疑似霍尊最新朋友圈曝光，他發布長文回應戀情風波：「就在剛才，我失去了所有。」他稱自己「什麼都沒做」，「從未有這個精，也從未約哪個pao，有的只是對過去一段感情的愧疚，以及現在一個神愛着的女孩兒，而到頭來卻因為自己肆無忌憚的口嗨和不成熟，給世界奉獻了一場荒謬的鬧劇。」

他在文中向母親及家人朋友道歉，並表示自己「還是那個正義感和中二感十足的爛好人」。

隨後，陳露於8月12日晚在微博深夜發文表示感謝大家關心，稱自己目前平安，也表示在被恐嚇之後就沒有想過與霍尊複合，從頭到尾只是想要一個交代，已經「徹底看清了這個人」。

霍尊前女友陳露個人照片（點擊大圖瀏覽）：

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陳露表示，「私信我陰謀論的人可以停止你們的行為嗎，正是因為你們這樣的人讓大家覺得受害者都有罪，才會有那麼多人不敢說話」，也感謝了網友給的關懷和鼓勵。

此前，在陳露第一次發長文控訴霍尊後，周三（11日），霍尊文化傳播工作室微博發布霍尊手寫信回應，信中霍尊稱非常抱歉沒有第一時間回覆，從2013年5月到去年9月的這八年彌足珍貴，他和陳露的過去他們自己最清楚，「你所說的，我想都不是你的初衷，但我能理解」，「分別時的話，我再說一次，希望我們都幸福」。

12日，在霍尊回應感情爭議之後，陳露再次發長文，直接爆出眾多交往過程中的細節，以及霍尊糜爛的私生活，訊息尺度非常大，引發網民熱議。

訊息中顯示，霍尊將與自己發生過「故事」的女子，以她們彈奏的樂器種類再加以「精」稱呼，例如「琵琶精」、「古箏精」。更加荒謬的是，霍尊還在聊天中自爆一夜情細節，他在聊天中說跟一個節目樂手吃完飯去私人電影院看電影，接着兩人發生關係。他還表示自己會隨身攜帶安全套。

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同日，中國文化管理協會網絡文化工委就此事發聲：《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得違背倫理道德或者社會公序良俗，造成嚴重不良社會影響，否則協會將協同各行業聯合抵制。