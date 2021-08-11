中國選手常被稱作「YYDS（永遠的神）」　吳克群竟這樣翻譯被出征

台灣歌手吳克群近年將演藝事業重心轉往大陸發展，他近期擔任陸綜饒舌節目《說唱聽我的》固定班底，因為在微博發文分享參加節目後的心得，但卻因為一句「YYDS是永遠都輸」引起爭議，他的微博也因此被灌爆，遭到大陸網友砲轟。



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吳克群8日在微博發文，開頭寫下：「我終於了解了什麼是yyds……就是～永遠都輸！」他表示參加《說唱聽我的》節目後，一直希望能夠和有才的rapper們合作出一首人生中的代表作，他認為最重要的是能說出心裡話，「因為我總覺得發自內心的聲音才能打動人」。他坦言自己不在乎比賽輸贏，只想讓選手們的作品被聽見、被看見，「花很多時間去理解他們的內心，試著讓他們最迷人的地方被看見。希望大家的作品能傳到大街小巷」。

事實上，「yyds」是大陸網路流行語，意謂「永遠的神」拼音縮寫，在這次東京奧運中，官媒也以「yyds」稱讚選手，而吳克群的發文指「yyds就是永遠都輸」，他雖然只是抒發參加節目的心聲，卻因時機敏感，引起大批網友不滿砲轟，「奧運會期間都在刷國家隊yyds，你給我整這個？」、「奧運閉幕式都在說中國隊中國運動員yyds，往下一拉看見個永遠都輸？」、「奧運會一直說yyds是永遠的神，你現在來一個永遠都輸。真是對你無語」。

但也有人替吳克群抱不平，「人家只是在說唱節目當個導師，自己喜歡的隊員淘汰了發個感想而已，有必要上升到愛國這個程度嗎」、「亂扣帽子，從來不管人家表達的是什麼？服了」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】