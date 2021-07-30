李冰冰雜誌封面涉用「邪龍圖騰」　攝影師道歉後拒不認「辱華」

金馬影后李冰冰出道20多年，也是少數成功進軍荷里活的大陸演員，外貌與實力兼具，深受影迷的喜愛。不料，她近日卻因為一組雜誌封面照使用了「龍」元素，遭指「辱華」，為此拍攝該系列照片的攝影師也發聲道歉。



李冰冰近日為大陸時尚雜誌拍攝一系列了華麗的照片，其中封面照可看到她在地上單手扶著地，而背景畫面出現一個紅色的滿月，月亮裡可印著一條黑色扭成S型的龍，有網友指出這條龍是出自於早期荷里活電影中，描繪中國反派形象時所使用，因此被砲轟是辱華（點圖了解更多）▼▼▼

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對此，負責拍攝該系列照片的攝影師也在爭議的貼文底下，向提出質疑的網友致歉，表示「日後對元素的應用會更嚴謹」，並認了在選用元素上犯了錯，但他並不接受辱華的指控：「犯了錯就該認錯，但不希望有心之人藉此機會污衊我和雜誌辱華，我們都很愛自己的祖國，感謝大家的監督！」

據悉，該張照片的龍圖騰，跟美籍華裔女星黃柳霜當年不得已拍的「辱華」照片很像，當時她在荷里活電影裡，不斷被塑造成反派、負面的黃種人形象，照片裡也常出現惡龍圖騰，如今再度被拿來使用，才會引發大陸網友不滿，認為此舉根本是在「舔美」。

道歉後卻被網友揭破早知「邪龍圖騰」含義仍使用 被批故意辱華▼▼▼

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D&G早前廣告被指辱華：

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