東京奧運｜英媒故意選醜照片「辱華」？　國民應更有自信一點

7月24日，中國選手侯志慧在女子49公斤級舉重比賽奪下奧運金牌，更一舉突破奧運的舉重紀錄。然而，英媒路透社（Reuters）報道中所刊登的一張侯志慧照片卻引發中國輿論質疑「辱華」，中國駐斯里蘭卡大使館、《環球時報》都指責該照片有醜化之嫌，這使得西方媒體對中國的再現又成為關注焦點。



China's Hou wins 49-kg weightlifting gold at Tokyo Olympics https://t.co/jyo1SSH3HM pic.twitter.com/4AcKYo2tun — Reuters (@Reuters) July 24, 2021

該事件起因於路透社在推特（Twitter）上發布了侯志慧奪金的報道，並附上一張她舉重時「表情痛苦」的照片，結果引來中國駐斯里蘭卡大使館轉發，批評路透社選用的侯志慧比賽照片「顯示了他們有多麼醜陋」，斥路透社「無恥」。內媒《環球時報》也質疑路透社刻意挑選侯志慧「表情痛苦」的照片，有醜化之嫌。隨後，一些中國網友也附和批評西方媒體「故意選醜照侮辱中國」。

然而，平心而論，中國官方和媒體似乎有點反應過度了。只要看看路透社同一篇報道中，由同一名攝影記者所拍攝的印度選手查努（Saikhom Mirabai Chanu）的舉重照片，就可發現該照片同樣捕捉的是選手「表情痛苦」的瞬間。而在過去在舉重賽事中，選手因為用力而表情扭曲地舉起槓鈴既是必然的現實，也是新聞攝影的「標配」，很難說是針對中國選手的「醜化」之舉。

2021年7月24日，印度選手查努在女子49公斤級舉重比賽不敵侯志慧，最後拿下銀牌。（Reuters）

中國的輿論或許期待的是侯志慧露出勝利笑容的照片，但是舉重的奮戰過程也同樣感人，侯志慧面容痛苦的舉重瞬間，其實很好地反映了舉重比賽的不容易和運動員的艱辛努力，實在沒必要將此解讀為「辱華」。

不過反過來說，中國輿論的反應也有值得理解的一面。回顧西方再現中國和亞裔女性的歷史，的確充滿了妖魔化和貶低的形象，從首位華裔好萊塢女明星「龍女」黃柳霜（Anna May Wong），到飾演「霹靂嬌娃」的劉玉玲，西方眼中的中國女性要不是危險的象徵，要不就是慾望的對象，或者兩者兼具。而穿着滿清服飾外貌陰險的「傅滿洲」、「瞇瞇眼」的女性也長時間成為西方對中國的刻板印象，日前北京清華大學美術學院的服裝畢業設計展還因為一眾模特「瞇瞇眼」引發爭議，被批評是迎合西方的審美觀。

2021年5月，北京清華大學美術學院舉行服裝畢業設計展，因為一眾模特形象「瞇瞇眼」，遭網友批評「迎合西方對亞裔的刻板印象」。（微信@檸檬木聚糖）

客觀來看，針對西方媒體再現中國時經常帶有的異國情調和東方主義色彩，或是刻意醜化的「陰間濾鏡」等角度，中國輿論予以關注和批評實屬正常。但同一時間，或許也須認識到不論是攝影或影視媒體的「再現」，本來就存在多種角度和觀看方式，這些多元角度未必就是「醜化」或者「辱華」，反而可能提供觀者不同的視野和理解。

例如1972年，意大利左派導演安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）到中國拍攝紀錄片《中國》，影片完成後卻因為取景角度不夠「偉光正」，遭四人幫批判為「醜化中國人民」、指安東尼奧尼為「反華小丑」。但回過頭來看，安東尼奧尼的電影其實並無醜化社會主義中國之意，而是用了比較多元的拍攝技巧，如實呈現他所看到的中國和平民百姓，為文革時代留下一卷珍貴見證。

又或者看看台灣，蔡英文在2015年登上《時代周刊》（TIME）亞洲版封面照片，卻因為攝影師弗格森（Adam Ferguson）以對比強烈、黑白陰影分明的方式呈現蔡英文，遭親綠名嘴嫌棄把蔡英文「拍老了」，還有許多台灣網友笑說照片看起來就像《星際大戰》（Star Wars）裏面的「尤達大師」（Master Yoda），但也有人認為蔡英文被拍得十分霸氣、堅毅。面對爭議，蔡英文則不以為意，大方表示那是攝影師的風格。

2015年蔡英文登上《時代周刊》的封面，有網友將其和尤達大師對比。（PTT論壇）

說到底，攝影和影視藝術不見得非得「偉光正」、「高大全」才能樹立正面形象，運動比賽的照片更不需避開運動員痛苦奮戰的神情，僅僅呈現春風得意的獲獎時刻。中國官方和媒體固然有權抵制抹黑和負面的影像再現，但硬要說路透社的侯志慧舉重照片有「辱華」嫌疑，恐怕是過於言重了。身為大國應該更有自信、包容更多元的眼光，不必動不動就「辱華」，否則也是限制了自身探索各種美的可能。