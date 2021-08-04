東京奧運｜封蘇炳添「超級撒亞人」　日本人盛讚：「黃種人驕傲」

東京奧運中國選手在田徑項目寫下新紀錄：蘇炳添在男子百米準決賽以9秒83的成績寫下亞洲新紀錄，成為進入百米決賽的第一位中國選手，也是1980年以來奧運改採電子計時以來，首次有亞洲選手站在決賽的起跑線，即使最終拿下第六名，但內地網友稱讚他「站在起跑線」那刻就贏了。

日本媒體稱讚蘇炳添，並提到他的教授身分。（截圖自微信公眾號＠大河物語）

而蘇炳添的破紀錄再次打破「黃種人」的刻板印象，日本媒體也盛讚他是亞洲的驕傲，新聞網站也將其放在頭版推送，日本網友更稱讚其像「超級撒亞人」鼓舞許多亞洲田徑選手百米跑進10秒並非不可能。

東京奧運中國選手在田徑項目寫下新紀錄：蘇炳添在男子百米準決賽以9秒83的成績寫下亞洲新紀錄，成為進入百米決賽的第一位中國選手，也是1980年奧運改採電子計時以來，首次有亞洲選手站在決賽的起跑線，即使最終拿下第六名，但內地網友稱讚他「站在起跑線」那刻就贏了。

而蘇炳添的紀錄再次打破「黃種人在田徑項目不行」的刻板印象，日本媒體也盛讚他是亞洲的驕傲，新聞網站也將其放在頭版推送。日本網友更稱其像「超級撒亞人」，鼓舞許多亞洲田徑選手「百米跑進10秒」並非不可能。

日媒讚蘇炳添「蘇神」

蘇炳添跑完100米決賽後，雖然失落獎牌，但已突破亞洲紀錄。（路透社）

根據微信公眾號「大和物語」不只在中國，蘇炳添的表現在日本得到廣泛的稱讚。日本媒體稱其為「百米界的亞洲信仰」，亦有日本記者表示，「十年內也沒有日本選手能超過蘇炳添」並探討日本選手未來只能討論要如何縮小差距。

對於31歲的他在準決賽中跑出「9秒83」位列第一，勝過世界排名位居前列的選手們，日本媒體網友也以「超級撒亞人」稱之。日媒《Sponichi》更發現他的副教授身分，以《跑出9秒83的蘇炳添外號「蘇神」，是大學副教授》為題撰寫報導，收獲800條評論，日本男子百米的最佳紀錄是山縣亮太的9.95。

田徑賽場的亞洲面孔

今年在田徑賽場同樣寫下新「中國速度」的王春雨在女子800米項目拿下第五名，此前該項目曾入圍決賽的亞洲人。她表示，「我特別記得翔哥（劉翔）說的一句話，誰說黃皮膚的人不能進奧運會前八，我覺得我做到了。」1928 年日本選手人見絹枝在該項目拿下銀牌。

劉翔在2012年倫敦奧運因傷退賽，他曾打破許多人對黃種人的刻板印象。（Getty Images）

田徑項目中令日本人印象深刻的還有劉翔。2004年雅典奧運會上劉翔在男子110米欄中，以12秒91的成績奪冠。打平世界和奧運紀錄。有傳言提到，當時現場日本記者都感動落淚。

劉翔特別提到的「黃種人也可以」，也曾引發太過強調種族的批評，但是確實打破刻板印象，更有日本記者專門到內地只為了訪問劉翔。蘇炳添也稱讚劉翔是「中國田徑的開門者」，兩個選手都用實力證明亞洲人在田徑場上絲毫不遜色。