隨身帶安全套、服用春藥？　內地歌手霍尊前女友爆大尺度聊天記錄

近日，內地男歌手霍尊被前女友陳露指戀愛期間出軌一事引發關注。周四（12日），在霍尊回應感情爭議之後，陳露再次發長文，直接曬出了眾多交往過程中的細節，以及霍尊糜爛的私生活，訊息量非常大，引發網民熱議。



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陳露開頭就表示：「不管結果如何，我的太陽明天都會照常升起了，我的九年，再見。」並曬出了霍尊的一系列聊天記錄。

圖中霍尊稱自己是極端主義，「女人就該有女人的樣子，要是這個逼樣子，我會把她打死」，「我一直希望露露提分手，但她不可能，我對露露沒有過熱戀的」，他還自曝曾與樂手發生一夜情，還有許多露骨內細節。

從陳露曬出群組信息來看，這個叫「滬上情慾流」的群組，成員說話都非常低俗，霍尊討論女性時跟熒幕上秀氣温潤的樣子簡直大相徑庭。更加荒謬的是，霍尊還自曝與一名節目樂手吃完飯去私人電影院看電影，並在電影院內發生性關係，他還表示自己會隨身攜帶安全套。

另外，從聊天截圖中，霍尊還自曝自己買了藥，通過網絡搜索發現，該藥正是用於補腎。

此外，霍尊還將與他有合作的女性們，用各種樂器做代號並加以「精」字形容，意淫地滿足自己的想象，例如「琵琶精」、「古箏精」。其中霍尊還吐槽某個活動拿獎的歌手是「無才的繡花枕頭」，隨後有網友扒出疑似王源。

從陳露曬出的聊天記錄可以看出，霍尊一面哄騙女友，一面跟別人劈腿穿情侶鞋，又各種亂搞，私生活糜爛堪憂，跟熒幕上的「國風歌手」完全不同，而且私底下愛評價女性，還評論了不少一線女明星。

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最後陳露表示，霍尊一窮二白的時候，自己父母並不同意他們在一起，但是自己付出了9年的時間，想要證明他們是真愛，結果霍尊紅起來之後，反而來嫌棄女方家庭配不上他，還稱「我們其實不算門當戶對」，渣男發言語錄令人震驚。

陳露稱，自己只是想要霍尊一個道歉，但是他卻一直逃避。所以最後用這種發文的方式，正式告別過去，表示一切到此為止。陳露此篇長文直擊要害。如果霍尊還在試圖逃避，只能迎來更多反噬。