貴州國台員工控遭同事酒後性侵　主管「大局為重」拒處理兼解僱

繼內地網路巨頭阿里巴巴女員工遭灌酒被性侵一事後，「女性職場安全問題」迅速引發社會關注，阿里事件暫未落定，貴州國台酒業近日也傳出有女員工7月時遭同事酒後性侵。8月13日，貴州國台酒業對此回應稱「震驚、憤慨」。



值得關注的是，貴州國台酒業目前正處於IPO申請階段，並幾經波折。（貴州國台酒業）

綜合媒體8月13日報道，貴州國台酒業一名莫姓女員工近期控訴，她於7月9日至11日與同事龍姓男子等人從貴州前往重慶參加公司半年會。在參加公司半年會的酒宴後，她被龍姓男子性侵。隨後，她向貴州貴陽、重慶等地警方報警。

報道引述莫姓女子表示，她在2月1日作為一名實習員工，入職貴州國台酒業銷售有限公司，試用期為6個月。遭性侵後，她曾向直屬的李姓主管反映此事，但對方卻以「大局為重」等理由，要求她息事寧人，且公司更在7月31日她將轉任正職的前一天，對她發出「解除勞動合同通知書」。

就上述事件，貴州國台酒業股份有限公司在微信公眾號發布聲明指出，公司雖沒有接到任何執法機關的相關訊息，但對此事件高度重視，態度鮮明。

聲明表示，公司將根據相關執法機關的需要，隨時依法積極配合調查工作，同時密切關注事件進展，一切以執法機關調查結果為準，並及時全面向社會公開回饋。

聲明還宣稱，公司倡導文明飲酒，堅決反對勸酒、醉酒、酗酒，建立了完善的全員文明飲酒承諾制度體系，全體員工入職時均已簽定「文明飲酒管理制度」確認書。

另據內媒澎湃新聞報道，涉案的龍姓男子已於8月12日晚間被依涉嫌強姦罪批准逮捕。

針對貴州國台酒業的聲明，莫姓女子表示，此事重點在於「工作期間遭受到這樣的事，國台公司做了什麼？」，公司只有道德綁架與壓迫、息事寧人的處理方式。

公開數據顯示，貴州國台酒業股份有限公司成立於2001年3月22日，隸屬中國天士力大健康產業集團，為茅台鎮第二大釀酒企業，是中國一線白酒企業和醬香型白酒主流品牌。