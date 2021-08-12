阿里性侵風波｜集團成立反陋習小組　無條件支持員工拒絕勸酒

阿里巴巴女員工自曝被灌酒性侵事件持續發酵。8月12日，阿里巴巴集團公布了推動反性騷擾的機制化工作進展。



阿里巴巴遭遇輿論危機。（視覺中國）

根據內部全員公告來看，主要包括四方面的行動。在強化組織保障方面，阿里巴巴集團成立工作環境委員會，作為反性騷擾在內的工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會匯報。集團副首席人力官蔣芳擔任主席，首期成員由首席財務官武衛、首席人力官童文紅、首席法律顧問俞思瑛、首席風險官鄭俊芳等幾位女性高級管理人員組成，未來將吸納多元化的員工代表加入其中。

在制度層面，阿里將修訂此前的《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容。正在制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，強化對性騷擾零容忍。此外還完善了與客户和合作夥伴交往的行為準則，並明確性騷擾、性侵犯等惡性事件的投訴響應和應急處置機制，確保舉報通道暢通。

此外，阿里巴巴還着手建立一系列常態工作機制，已成立ALI-WE（反陋習小組），對集中反映的不當工作方式自查自清，包括但不限於酒桌陋習、低俗玩笑等在工作場合讓員工感到不適的方式。內部信還強調，「無條件支持員工拒絕勸酒等行為」。性別平等和健康職場文化也將納入到企業年度環境社會治理（ESG）評估報告中。

此前，一名阿里巴巴女員工自述，其在出差期間被惡意灌酒並遭到商户猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司反映該情況。

阿里巴巴女員工自述侵犯過程：

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8月8日，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇在阿里內網發帖回應，用震驚、氣憤、羞愧，表達對阿里一員工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他同時表示，必須調查清楚，給全體阿里同學和全社會一個交代。

8月9日，阿里巴巴公布「阿里女員工事件」階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。