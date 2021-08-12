阿里性侵風波｜涉事酒店否認違規　三位當事人照片曝光

網路巨頭阿里巴巴女員工被灌酒性侵事件持續發酵，疑似涉事的三位當事者照片曝光。



周三（11日），微博賬號「趙宏民」曝光了疑似濟南華聯超市與淘鮮達（阿里巴巴旗下業務）合作簽約儀式現場照片，圖中還標出了三位當事者。

消息稱，他們應該就是舉行完這個簽約儀式以後，就去吃飯了，然後喝了五六瓶白酒，然後就回酒店了。

據《新京報》周二（10日）報道，事發飯店為「漁家燈火濟南環宇店」，涉事女子用餐包廂裏無監控。據事發當日值班人員回憶，該女子在包廂已處於醉酒狀態，包廂只有一位女士，他們七八個人喝了幾瓶白酒。

此前，一名阿里巴巴女員工自述，其在出差期間被惡意灌酒並遭到商户猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司反映該情況。

8月11日，涉事亞朵酒店集團再就「阿里女員工事件」發布聲明，稱前台工作人員是在得到該女士確認的情況下，按照同住手續給男士辦理的房卡，並進行了身份登記和公安訊息上傳。整個流程符合酒店業住宿管理規定，沒有違規操作，監控已作為證據交給了警方。

不過，據《正觀新聞》消息，濟南公安局宣傳處工作人員表示，現在沒有官方的渠道說是認可（酒店未違規制作房止）這一塊的聲明，酒店如果說聲明的話，讓他拿出理由，拿出證據來，是誰來聲明的，認可的，然後會再核實一下。畢竟亞朵酒店是非官方的自己的聲明，還是以正式的官方警情通報為準。