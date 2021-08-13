醫聊健康｜武漢男童眼內取出6隻活蟲　醫生指或與貓狗親密有關

近日，湖北武漢一名兩歲男童，因眼部不適赴醫院就診，醫生檢查後發現，男童眼中竟有幾隻白色的活蟲在蠕動。經過判斷，該活蟲為結膜吸吮線蟲，俗稱「東方線蟲」，而男童的感染原因或與貓狗過度親密相關。



醫生從男童眼中先後取出六隻結膜吸吮線蟲。（澎湃新聞）

近三個月來，武漢的兩歲男童小宇（化名）的左眼分泌物明顯增多，起初其父母以為是普通的眼部炎症，但日前小宇的母親仔細觀察後發現，小宇的眼中竟有幾隻白色的「細絲」在蠕動，於是緊急帶他去醫院求診。

經過醫生檢查後，在小宇的上眼皮與眼球之間的深處，即是上穹窿結膜處，發現了蠕動的頭，並先後用顯微鉗取出了6隻活蟲。

醫生表示，被取出的活蟲為結膜吸吮線蟲，蟲體長約1釐米左右，均為乳白色、呈半透明狀。通過詢問，醫生斷定小宇眼中的結膜吸吮線蟲，是與貓狗過度親密或摸了貓狗後，未有洗手就揉眼睛所感染。

據了解，結膜吸吮線蟲是一種較罕見的寄生蟲，感染以夏、秋季為多，通常寄生在眼睛的結膜囊內，靠吸吮眼睛的分泌物和眼淚為生。而結膜吸吮線蟲的主要中間宿主和傳播媒介為果蠅，傳染源則是感染有結膜吮吸線蟲的貓狗等寵物。

醫生指，結膜吸吮線蟲一旦進入人眼內，會引起有異物感、刺癢、刺痛，眼內分泌物變多等不適症狀，如若不及時治療，易引起角膜潰瘍，影響視力，若結膜吸吮線蟲鑽進眼球內甚至還會有失明的風險。

醫生又稱，該病是一種人獸共患寄生蟲病，以小孩子多見。家長要教育小孩與家養寵物保持適當距離，注意衛生，勤洗手、不揉眼，亦要定期為寵物驅蟲。