醫聊健康｜食隔夜冰西瓜或致腹瀉敗血病　如何科學存儲？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-11 13:24

夏日炎炎，除了嘆冷氣、飲凍飲，不少人更愛食西瓜消暑，不過食用的方式錯誤，或會令細菌滋生，市民食用很大機會導致腹瀉。到底如何食西瓜才能更安全？《生命時報》昨日（10日）結合浙江寧波市市場監督管理局的一組實驗，推荐一份科學的西瓜儲存法。

小朋友食西瓜消暑。（中新社）

據浙江寧波市市場監督管理局的實驗，西瓜切塊後分別放置在30℃的室內和4℃的雪櫃內，結果發現放置4小時及8小時之內，無論是否放入雪櫃，或是否有蓋上保鮮紙，細菌總數基本為<20CFU/克（CFU：菌落形成單位，Colony-forming unit）；從16小時起，細菌開始繁殖；24小時後，細菌就成指數大量繁殖。

由此可見，西瓜放置4小時內，無論是室溫環境抑或雪櫃，市民都可以放心食用；西瓜切開後，在室溫保存超過24小時，建議不要食用；若要超過16小時或以後食用，就應該蓋上保鮮紙放入雪櫃儲存。

未食完的西瓜應妥善儲存，用保鮮紙包好後再放入雪櫃。（視覺中國）

西瓜的科學儲存法：

1.刀具和砧板的清潔

切菜與切肉的刀具砧板要分開，切忌混用，在切西瓜前用熱水清洗刀具，建議有專門切水果用的刀具和砧板；切西瓜前，要清洗乾淨瓜皮。

2.西瓜放雪櫃前的處理

未食完的西瓜應立即用乾淨的保鮮紙包好，最好包裹整個西瓜，包括瓜皮部分，然後放入雪櫃。同時，不建議將西瓜切成小塊保存，因為切得愈多，暴露面積愈大，西瓜就愈容易受到污染腐壞。

3.注意雪櫃的清潔

一般而言，雪櫃中冷藏的食物是相對安全，但只針對及時清潔和整理的雪櫃。若雪櫃中長期擺放各種魚、禽、肉、蛋、奶，就會容易造成交叉感染。若食物中有李斯特菌等嗜冷菌，人類食用後輕則會嘔吐、腹瀉，重則會引發敗血病。

4.注意冷藏的溫度和時間

家用雪櫃的溫度一般為2~4℃，一般食材可冷藏1至5天，但西瓜汁水多、甜度高，最好在放入雪櫃的12個小時內食用，最長不要超過24小時。在雪櫃取出後，最好切掉約1厘米的表層再食用。