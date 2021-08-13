涉售有毒食品被控　網紅鼻祖郭美美哭訴翻供：覺得自己活得挺失敗

8月13日9時30分，上海鐵路運輸法院通報，上鐵法院對被告人郭美美、汪鄒雅銷售有毒、有害食品一案進行了公開開庭審理。綜合媒體8月13日報道，庭審中，郭美美當庭翻供。



郭美美庭審細節。（微博@檢察日報）

上海電視台案件聚焦的微博視頻畫面顯示，郭美美庭上哭訴：「我覺得自己活得挺失敗。今年都30歲了，好像做什麼都是錯！」由於郭美美當庭翻供，公訴機關認為不再適用認罪認罰從寬制度，建議量刑兩年九個月。

公訴機關指控，郭美美、汪鄒雅分別自2021年1月、2月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明的情況下，仍各自以每盒699元人民幣等單價對外銷售。至案發，被告人郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款人民幣7萬餘元。期間，被告人郭美美還幫助被告人汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款人民幣2,796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中檢出西布曲明成分。

公訴機關認為，郭美美、汪鄒雅的行為均已構成銷售有毒、有害食品罪。

上鐵法院將擇期對本案進行宣判。

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此前，上海鐵路運輸檢察院通報過案情：2020年9月起，周某某將生產商曾某某等人生產的減肥糖批發給下級銷售代理趙某、李某等人，趙某等人通過微信等渠道銷售至全國各地。2021年1月，趙某發展郭美美為銷售，郭美美通過微信、微博發布廣告，銷售減肥糖。

上述減肥糖中檢出了國家明令禁止添加的西布曲明成分。它屬於「有毒、有害的非食品原料」，非法生產、銷售添加西布曲明的減肥糖依法構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

西布曲明(Sibutramine)是一種中樞神經抑制劑，曾被用於減肥藥，因會增加嚴重心腦血管風險已被禁用。早在2010年，原中國國家食品藥品監督管理局就已停止西布曲明製劑和原料藥在中國的生產、銷售和使用，已上市銷售的藥品由生產企業負責召回銷燬。

2015年，郭美美曾因開設賭場罪被判刑，後於2019年7月出獄。

郭美美十年前在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富走紅。2014年7月，因參與網絡賭球被警方抓獲，後以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。從出獄到此次「二進宮」，郭美美只自由了一年多的時間。

獲釋後郭美美在2019年重新開設新浪微博新賬號，於同年11月22日宣佈改名「郭宸溪」，並繼續展示各種自拍、旅遊風景與豪華酒店的住宿環境等炫富照片，並有接受夜店DJ的登台工作；2021年1月於新浪微博上直播售賣減肥糖，同年2月21日她與女友人坐在勞斯萊斯幻影Celestial上直播，這些均引起社會討論。

另據中國商業查詢平台天眼查App顯示，郭美美曾與母親郭登峰合開了一家公司，公司名稱為美美煥新（北京）網絡科技有限公司，該公司成立於2020年1月，註冊資本50萬人民幣，經營範圍包括健康管理、健康諮詢；銷售自行開發的產品、化妝品、服裝、工藝品、鞋帽等。股權穿透圖顯示，該公司由郭美美全資持股，其母郭登峰任該公司監事。

值得一提的是，該公司已於2021年3月17日被註銷，註銷原因為決議解散。