阿里性侵風波｜警方通報案情：2男涉強制猥褻罪　無證據證明強姦

阿里巴巴（9988）上周爆出職場性侵醜聞，山東濟南公安局槐蔭區分局今日（14日）通報調查情況稱，犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制猥褻罪，已被依法採取刑事強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。
男上司即場網購避孕套
根據警方通報，經查證，王某文（受害女員工的男上司）7月27日晚至28日凌晨，先後四次進入周某（受害女員工）房間。
第一次： 7月27日22時51分，王某文與濟南華聯超市陳某麗（女）送周某到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。在酒店前台，因周某酒醉無法確認房間號碼，王某文持周某身份證、房卡交服務員確認房間號碼。22時53分，王某文和陳某麗一起把周某送進房間休息。22時58分，陳某麗離開後，王某文間隔15秒離開房間。
第二次：陳、王兩人下樓後，陳某麗返回家中。23時04分，王某文在酒店門口欲坐的士離開時，接到胡某敏電話告知，周某多次給其打電話說話含糊不清。胡某敏得知王某文仍在周某酒店樓下，讓王某文去查看周某的情況。23時08分，王某文取消的士App訂單。23時16分，王某文返回酒店前台，持周某及本人身份證，經前台電話聯繫徵得周某同意後，辦理了周某房間的房卡，於23時23分進入周某房間。
在房間內，王某文對周某實施了強制猥褻行為，23時33分王某文網上購買避孕套。23時43分王某文離開周某房間，此時避孕套並未送達。7月28日0時，快遞員將避孕套送至酒店前台。當日上午10時左右，王某文返回酒店前台將該避孕套取走並丟棄。
第三次：7月28日0時，王某文在酒店門口坐的士準備離開，接到身在杭州的女同事胡某鵬微信視頻電話告知，周某多次與其聯繫語焉不詳，讓王某文查看一下周某情況。王某文連接了視頻通話於0時13分進入周某房間，向胡某鵬證實周某已入睡。0時21分，王某文離開周某房間。
第四次：王某文下樓後，因發現自己入住酒店（市中區大觀園亞朵酒店）的公用雨傘遺忘在周某房間，於0時24分進入周某房間，0時26分取回雨傘後離開房間，坐的士返回酒店休息。
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男客戶拎走受害人內褲
至於另一名疑犯張某，即受害女員工周某的客戶，是山東華聯超市員工。警方的通報指，經查證，7月27日宴請期間，21時29分，周某因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪其一起走出包廂。周某出包間後一路嘔吐至飯店大廳吧台垃圾桶處。隨後，返回包廂途中張某對周某實施了強制猥褻行為。22時左右，宴請結束。
7月28日7時14分，周某與張某聯繫，告知房間號碼，張某從家中攜帶一盒未開封的避孕套，於7時59分到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店，敲門進入周某房間後，對周某實施了強制猥褻行為。9時35分，張某離開周某房間時，帶走周某內褲一條，避孕套（未開封）遺留在房間內。
警方：就餐期間無人強迫飲酒
此外，通報又指出，通過大量證人證言及調取阿里公司出差報備系統信息、相關電子數據等證據，未發現周某被迫出差情況。經就餐人員、飯店服務人員證實，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。當晚，共8人就餐， 1位女士未飲酒，1人飲用2瓶啤酒，王某文、張某、周某等6人飲用近5瓶白酒。
沒有證據證明有強姦犯罪事實發生
通報最後稱，王某文、張某因涉嫌強制猥褻罪，已被濟南市公安局槐蔭區分局依法採取刑事強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。目前案件仍在進一步偵辦中。
根據內地刑法，強制猥褻、侮辱罪是指以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻他人或者侮辱婦女，一旦定罪，處5年以下有期徒刑或者拘役。
強姦罪是指違背婦女意志，使用暴力、脅迫或者其他手段，強行與婦女發生性交的行為，一旦定罪，處3年以上10年以下有期徒刑；情節嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。
據悉，兩罪侵犯的都是性自由權，但強姦罪侵害的是婦女拒絕性交的自由決定權。強制猥褻罪侵害的是性交以外的性權利的自願選擇，對性的厭惡感、羞恥感以及正常的性感情。