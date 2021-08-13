阿里員工8000字控上司灌醉強姦　陪酒文化引發公關危機｜封面故事

內地娛樂圈「頂級流量」明星吳亦凡7月底涉強姦罪被刑拘，事件聞得沸沸揚揚之際，互聯網巨頭阿里巴巴（9988）也爆出性侵醜聞。



儘管行業不同，劇情卻是驚人的相似，根據兩名女受害者（都美竹和阿里女員工）自述，她們都是被騙或被強制前往未知的酒局，同樣在酒桌上被灌酒，並在喝醉後被性侵。也因此，女性在工作場所或應酬期間面對的性騷擾問題，以及職場「酒桌文化」近日在微博上引發熱議。



在批判和反思「陪酒文化」之外，這次的輿論矛頭亦指向阿里的企業文化、價值觀和管理體系。實際上，自年初螞蟻集團上市觸礁，掀起中央強監管和反壟斷的序幕後，阿里的負面新聞不斷。無論是公眾人物還是大型企業，如今都被認定應承擔更大的社會責任。阿里應如何渡過此次危機，才能符合CEO張勇所說的「做一家真正意義上有擔當、負責任的好公司」。



阿里巴巴女員工被灌酒性侵事件持續發酵，引發公眾對於阿里內部管理制度缺失以及企業文化是否侵害女性的極大質疑。圖為示意圖，非文中當事人。（視覺中國）

性侵事件來龍去脈



阿里巴巴女職員控訴被迫陪酒 遭客猥褻及上司強姦

受害女員工8000字長文流出 描述性侵細節：壓在身上親我摸我

8月7日，阿里巴巴內部爆發女員工被性侵害的消息，受害人稱自己於7月27日前往山東省濟南市公務出差期間，在酒桌上被迫陪酒繼而被灌醉，先遭客戶張國（山東華聯超市員工）猥褻，被摸胸、摸腿、摸私處，後來在酒店住宿時又被其男上司王成文（花名「曲一」）四次進入房間強姦，醒來時赤裸身體，內褲已丟失不見。

事發後受害女員工已報警處理，並於8月2日向公司領導上報，但卻遭冷遇和敷衍對待，反映無果後在食堂發送傳單尋求幫助，又被保安趕走，遂將上述經歷公布至網站，求一個公道。事件在社交平台流傳及經傳媒報道後，引起輿論譁然。除了對於事件本身的憤怒，阿里作為公司組織在事件中的態度遭到網民指責。

阿里巴巴深夜公布兩高層引咎辭職 涉事男職員永不錄用

8月8日，阿里CEO張勇用「震驚、氣憤、羞愧」回應此事，他也批評此事中除了HR、各級業務主管都有責任，應該為冷漠、為沒有及時處理致歉。翌日，張勇公布內部調查結果，同城零售事業群總裁李永和、人資高管徐昆引咎辭職，阿里首席人力資源官童文紅記過處分，涉案男職員開除永不錄用，其是否存在違法行為，交由警方調查取證。

阿里巴巴CEO張勇認為必須查清性侵害的案件，給員工和全體社會一個交待。（阿里足跡官網）

6000名員工聲援受害者：建立職場反性騷擾制度

張勇亦承認，性侵事件背後折射出阿里文化問題，「是全體阿里人的恥辱。」他強調會「盡全力關係和照顧好」事件中的女員工。阿里員工則在內部自發組成了一個討論群組，吸引超過6000名員工加入。他們在一份倡議書中提到，希望借此事件推動公司建立員工、特別是女性員工職場反性騷擾反性侵制度，並杜絕在破冰、團建和業務往來等活動中的涉黃言論或遊戲，以及杜絕醜陋的酒桌文化。

官媒連番警告：不要妄想大而不倒



性侵案受到輿論高度關注，官媒連日來亦集中火力炮轟阿里巴巴。《人民日報》在8月9日發表評論文章《越是擴張發展，企業文化越需「實質校準」》。 針對張勇的「震驚說」，文章稱，碰到危機，與其「震驚，氣憤，羞愧」，不如省思、查漏、行動，給企業來一次「制度升級」，更給企業文化來一次「實質校準」。文章強調，越是擴張發展的企業，隱含的風險度越高，越需要強化價值觀引導。（點擊閱讀全文）

阿里巴巴遭遇輿論危機。（視覺中國）

《人民日報》旗下的「踏浪青年」微信公號也刊文評論事件，措辭更為強硬。文章指出，當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，「一個人民就能打倒你。」文章奉勸阿里進行一次大變革，「去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裏是中國。」但這篇文章目前已被刪除。

除媒體以外，中紀委國家監委也在官網發表《評「阿里女員工被侵害」：剷除潛規則滋長的土壤》文章，指事件中顯示出不良職場生態、惡劣酒桌文化、反映渠道不暢等問題，暴露出一些潛規則滋長蔓延，「說到底都是管理權的扭曲和病態的價值觀。」文章強調，性侵案中違反法律的行為要嚴懲，而深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要剷除。（點擊閱讀全文）

阿里女員工遭性侵事件亦引發網民對職場酒桌文化的聲討。（劇集《天道》截圖）

性侵事件之外：聲討職場酒桌文化



性侵事件的另一個關注焦點，正是許多中國人都熟悉的 「酒文化」和「酒桌文化」，這也是引發網民共鳴的原因。

回顧歷史，中國早期酒文化是政治文化的一部分，與祭祀、慶典、戰爭等禮儀結合緊密，是屬於皇家與當權者的上層文化。從最初的政治統治道具，到官場商用功能飲酒，再到普通大眾生活休閒式的消費品，酒與酒文化經歷了漫長的發展演變過程。現代意義上的敬酒與罰酒，政治強制性得以減弱，但千年來的約定俗成仍影響著中國人在酒桌上的行為習慣。（點擊閱讀全文）

阿里女員工在回憶案發經過曾提到，吃飯期間，酒桌上的人以各種冠冕堂皇的工作的名義來勸酒，「讓人不敢拒絕，不能拒絕」。《新京報》亦引述事發當日值班人員回憶，女員工在包廂已經是醉酒狀態，包廂裏的七八個人喝了四五瓶白酒。

「煙搭橋，酒開路」是很多長輩奉為生意應酬和遊走職場的「社交寶典」，但酒桌文化卻令年輕人對白酒敬而遠之，對他們來說，白酒身上的符號，更像是應酬工具和送禮手段，是錢和權，也是貪官家中搜出的贓物。而酒桌文化背後其實是權力文化，在長輩和領導面前，年輕人和下屬並沒有話語權，他們需要遵循對方的規矩——「你不喝，是不是看不起我。」（點擊閱讀全文）

性侵事件暴露阿里巴巴在內部企業文化、公司結構、危機處理機制的建設不健全。(AP)

阿里巴巴成立反陋習小組 無條件支持員工拒絕勸酒

針對網民對職場酒桌文化的聲討，中華全國總工會主管的《中工網》於8月10日評論稱，應對醜陋「酒桌文化」予以定性，明確其屬於不文明行為。而更關鍵的是要刹住脫韁的權力，對酒桌上出現的侮辱、毆打、猥褻、強制勸酒等行為，依法予以懲處。

及至8月12日，阿里巴巴表示將成立ALI-WE反陋習小組，自查自清酒桌陋習、低俗玩笑等，「無條件支持員工拒絕勸酒」。阿里巴巴亦稱，將修訂《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容，制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，完善與客戶和合作夥伴交往的行為準則，幫助員工劃清工作和社交之間的界限，同時將性別平等和健康職場文化納入企業年度環境社會治理（ESG）評估報告。