阿里員工8000字控上司灌醉強姦　陪酒文化引發公關危機｜封面故事

內地娛樂圈「頂級流量」明星吳亦凡7月底涉強姦罪被刑拘，事件聞得沸沸揚揚之際，互聯網巨頭阿里巴巴（9988）也爆出性侵醜聞。
儘管行業不同，劇情卻是驚人的相似，根據兩名女受害者（都美竹和阿里女員工）自述，她們都是被騙或被強制前往未知的酒局，同樣在酒桌上被灌酒，並在喝醉後被性侵。也因此，女性在工作場所或應酬期間面對的性騷擾問題，以及職場「酒桌文化」近日在微博上引發熱議。
在批判和反思「陪酒文化」之外，這次的輿論矛頭亦指向阿里的企業文化、價值觀和管理體系。實際上，自年初螞蟻集團上市觸礁，掀起中央強監管和反壟斷的序幕後，阿里的負面新聞不斷。無論是公眾人物還是大型企業，如今都被認定應承擔更大的社會責任。阿里應如何渡過此次危機，才能符合CEO張勇所說的「做一家真正意義上有擔當、負責任的好公司」。
性侵事件來龍去脈
受害女員工8000字長文流出 描述性侵細節：壓在身上親我摸我
8月7日，阿里巴巴內部爆發女員工被性侵害的消息，受害人稱自己於7月27日前往山東省濟南市公務出差期間，在酒桌上被迫陪酒繼而被灌醉，先遭客戶張國（山東華聯超市員工）猥褻，被摸胸、摸腿、摸私處，後來在酒店住宿時又被其男上司王成文（花名「曲一」）四次進入房間強姦，醒來時赤裸身體，內褲已丟失不見。
事發後受害女員工已報警處理，並於8月2日向公司領導上報，但卻遭冷遇和敷衍對待，反映無果後在食堂發送傳單尋求幫助，又被保安趕走，遂將上述經歷公布至網站，求一個公道。事件在社交平台流傳及經傳媒報道後，引起輿論譁然。除了對於事件本身的憤怒，阿里作為公司組織在事件中的態度遭到網民指責。
8月8日，阿里CEO張勇用「震驚、氣憤、羞愧」回應此事，他也批評此事中除了HR、各級業務主管都有責任，應該為冷漠、為沒有及時處理致歉。翌日，張勇公布內部調查結果，同城零售事業群總裁李永和、人資高管徐昆引咎辭職，阿里首席人力資源官童文紅記過處分，涉案男職員開除永不錄用，其是否存在違法行為，交由警方調查取證。
張勇亦承認，性侵事件背後折射出阿里文化問題，「是全體阿里人的恥辱。」他強調會「盡全力關係和照顧好」事件中的女員工。阿里員工則在內部自發組成了一個討論群組，吸引超過6000名員工加入。他們在一份倡議書中提到，希望借此事件推動公司建立員工、特別是女性員工職場反性騷擾反性侵制度，並杜絕在破冰、團建和業務往來等活動中的涉黃言論或遊戲，以及杜絕醜陋的酒桌文化。
官媒連番警告：不要妄想大而不倒
性侵案受到輿論高度關注，官媒連日來亦集中火力炮轟阿里巴巴。《人民日報》在8月9日發表評論文章《越是擴張發展，企業文化越需「實質校準」》。 針對張勇的「震驚說」，文章稱，碰到危機，與其「震驚，氣憤，羞愧」，不如省思、查漏、行動，給企業來一次「制度升級」，更給企業文化來一次「實質校準」。文章強調，越是擴張發展的企業，隱含的風險度越高，越需要強化價值觀引導。（點擊閱讀全文）
《人民日報》旗下的「踏浪青年」微信公號也刊文評論事件，措辭更為強硬。文章指出，當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，「一個人民就能打倒你。」文章奉勸阿里進行一次大變革，「去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾，不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裏是中國。」但這篇文章目前已被刪除。
除媒體以外，中紀委國家監委也在官網發表《評「阿里女員工被侵害」：剷除潛規則滋長的土壤》文章，指事件中顯示出不良職場生態、惡劣酒桌文化、反映渠道不暢等問題，暴露出一些潛規則滋長蔓延，「說到底都是管理權的扭曲和病態的價值觀。」文章強調，性侵案中違反法律的行為要嚴懲，而深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要剷除。（點擊閱讀全文）
性侵事件之外：聲討職場酒桌文化
性侵事件的另一個關注焦點，正是許多中國人都熟悉的 「酒文化」和「酒桌文化」，這也是引發網民共鳴的原因。
回顧歷史，中國早期酒文化是政治文化的一部分，與祭祀、慶典、戰爭等禮儀結合緊密，是屬於皇家與當權者的上層文化。從最初的政治統治道具，到官場商用功能飲酒，再到普通大眾生活休閒式的消費品，酒與酒文化經歷了漫長的發展演變過程。現代意義上的敬酒與罰酒，政治強制性得以減弱，但千年來的約定俗成仍影響著中國人在酒桌上的行為習慣。（點擊閱讀全文）
阿里女員工在回憶案發經過曾提到，吃飯期間，酒桌上的人以各種冠冕堂皇的工作的名義來勸酒，「讓人不敢拒絕，不能拒絕」。《新京報》亦引述事發當日值班人員回憶，女員工在包廂已經是醉酒狀態，包廂裏的七八個人喝了四五瓶白酒。
「煙搭橋，酒開路」是很多長輩奉為生意應酬和遊走職場的「社交寶典」，但酒桌文化卻令年輕人對白酒敬而遠之，對他們來說，白酒身上的符號，更像是應酬工具和送禮手段，是錢和權，也是貪官家中搜出的贓物。而酒桌文化背後其實是權力文化，在長輩和領導面前，年輕人和下屬並沒有話語權，他們需要遵循對方的規矩——「你不喝，是不是看不起我。」（點擊閱讀全文）
針對網民對職場酒桌文化的聲討，中華全國總工會主管的《中工網》於8月10日評論稱，應對醜陋「酒桌文化」予以定性，明確其屬於不文明行為。而更關鍵的是要刹住脫韁的權力，對酒桌上出現的侮辱、毆打、猥褻、強制勸酒等行為，依法予以懲處。
及至8月12日，阿里巴巴表示將成立ALI-WE反陋習小組，自查自清酒桌陋習、低俗玩笑等，「無條件支持員工拒絕勸酒」。阿里巴巴亦稱，將修訂《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容，制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，完善與客戶和合作夥伴交往的行為準則，幫助員工劃清工作和社交之間的界限，同時將性別平等和健康職場文化納入企業年度環境社會治理（ESG）評估報告。